Podemos debate el documento económico en el que basará su programa

En la reunión está previsto que se aborde también la "cuestión territorial" y que se lleve a cabo el reparto de funciones por áreas de trabajo de cada uno de los integrantes del Consejo Ciudadano, según fuentes del partido.

Pero, sin duda, el mayor interés está en el debate de ese borrador económico, que Pablo Iglesias presentó el pasado jueves junto a Torres y Navarro, y que pretenden que sea el punto de partida para diseñar un programa al que quieren incorporar las aportaciones de todos los sectores de la sociedad.

El documento, titulado 'Un proyecto económico para la gente', plantea ampliar los mecanismos de financiación pública frente a la banca privada y que el acceso al crédito sea un derecho, aumentar los salarios con un fortalecimiento de los sindicatos, reducir la jornada laboral a 35 horas semanales y subir las pensiones.

Eliminar incentivos a la contratación parcial no voluntaria y un aumento del gasto público en "infraestructura social", que es fuente de empleo, son otras propuestas del borrador que trasladarán a los agentes sociales, las pymes y autónomos. Aboga por una reestructuración de la deuda de los estados o una quita "dialogada y pactada", no menciona el impago, y respecto a la renta básica, la contempla como una ayuda a los que no tengan ingresos.

Podemos ya ha mantenido contactos con diferentes colectivos para sondear sus propuestas, entre ellos la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), cuyo presidente, Julio Ransés, entregó a la formación 238 medidas para combatir el fraude y la corrupción y reforzar el sistema fiscal. Los inspectores de Hacienda plantean la creación de una agencia nacional antifraude, otorgar a la Agencia Tributaria la capacidad para instruir delitos de blanqueo y exigir a las entidades bancarias radicadas en España con sede en paraísos fiscales toda la información y, en caso de que no la proporcionen, retirarles la autorización bancaria para operar España.

También durante el Consejo Ciudadano de este sábado, que se reunirá a puerta cerrada, el responsable de Organización de Podemos, Sergio Pascual, expondrá cómo avanza el procedimiento para dar validez jurídica a los círculos en los diferentes municipios y territorios. Un proceso, según ha explicado el propio Pascual, que controlará la Comisión de Garantías del partido y que concluirá en un plazo de tres meses con el registro de lo que serán las asociaciones de Podemos en los municipios y comunidades autónomas, dirigidas por secretarios generales y consejos ciudadanos, a imagen y semejanza de la organización estatal.