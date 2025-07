Feijóo asegura que con la dimisión de Noelia Nuñez "demuestran que no son como el PSOE"

La diputada del PP, Noelia Núñez, ha dimitido de todos sus cargos tras revelarse que no completó las tres carreras que figuraban en su currículum, incluido el del Congreso. Núñez, que se presentaba como una figura emergente del partido, ha reconocido su error y ha pedido disculpas públicamente, señalando que su dimisión es un acto de responsabilidad. En su comunicado, ha criticado al PSOE, acusándolos de no cumplir con los estándares de honestidad que exigen. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz, han respaldado su decisión, aprovechando para criticar al PSOE por prácticas similares. Núñez ha explicado que su carrera política le impidió completar sus estudios, pero planea retomarlos.

La diputada del PP, Noelia Núñez, dimite de todos sus cargos, tanto en el partido, como en el Congreso. Lo hace después de que saliera a la luz que no había terminado ninguna de las tres carreras que aparecían en su currículum, incluso en el que consta en la web del Congreso de los Diputados. Un escándalo que ha arrasado a una de las nuevas figuras fuertes del PP. Porque no ha estudiado ni un Grado en Derecho ni en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Tampoco tiene un título en Filología Inglesa.

Lo ha anunciado a través de un comunicado en el que pide "disculpas" a todos aquellos que se han sentido decepcionados. Dice que "pedir perdón no es suficiente" para justificar su dimisión. Además, ha aprovechado para lanzar un dardo al PSOE. Reprocha a los socialistas que antes de dar lecciones de honestidad, deben cumplirlas primero. En otras palabras, exige al Gobierno y a los socialistas que dimitan como ella. Les acusan de tolerar prácticas inapropiadas o incluso delictivas, en relación con el caso que ya implica a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

La realidad de este miércoles es que la hasta ahora diputada del PP alardeaba de tener tres carreras, de haber estudiado mucho. Una mentira que la joven popular no solo ha mantenido en el tiempo y por escrito en sus curriculums; sino que, también lo repetía cada vez que se lo preguntaban, en diferentes entrevistas. Todo, mientras ella criticaba la falta de honradez de sus adversarios políticos.

Uno de los primeros en reaccionar a la dimisión de Noelia Núñez ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Lo ha hecho escribiendo varios mensajes en redes sociales. De hecho, ha creado una lista de puntos o ideas en los que ataca directamente al PSOE. Habla del adiós de Núñez, pero se centra en decir que, con este paso, "demuestran que no son como el PSOE".

Apenas unos minutos ha tardado Feijóo en publicar sus dardos. "Las lecciones de ejemplaridad del PSOE no me conciernen porque no puede darlas. Muchos de los que han atacado sin piedad a Noelia Núñezconviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona", asegura el líder del Partido Popular.

Para justificar la dimisión de su diputada, no duda en decir: "Que el listón ético de Sánchez y los suyos no exista no significa que los demás debamos modificar el nuestro. Desde luego, yo no lo haré". Es más, asegura que es un paso que le honra. "Noelia Núñez ha presentado su dimisión de todos sus cargos públicos. Es una decisión que le honra". E insiste en sus dos ideas, en aplaudir la valentía de Núñez y en atacar al PSOE. Por eso, ha escrito: "Por conductas francamente más graves, e incluso delictivas, el PSOE le habría dicho que aguantase. Ni Noelia es como ellos ni yo soy como Sánchez".

Tampoco ha tardado en publicar en redes la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Ha seguido el mismo discurso que Feijóo, agradeciendo a Noelia Núñez su paso y apuntando al Gobierno y al PSOE. "¿A qué hora dimiten Pilar Bernabé, Patxi López y Pedro Sánchez por, cómo mínimo, falsear sus CV y plagiar tesis doctorales?", ha escrito para sentenciar que, "efectivamente no, no somos iguales".

Es todo una "equivocación"

Para dimitir, la hasta ahora vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP ha apostado por publicar un comunicado en redes sociales. En dicho texto, no solo ha anunciado su "adiós"; sino que lo ha aprovechado para exculparse y señalar al PSOE y al Gobierno del PSOE. Según ya exdiputada la aparición de esos tres títulos en la ficha del Congreso de los Diputados se debe a una "equivocación" y ha defendido que, aunque abandonó los estudios, pretende "retomarlos".

Núñez ha explicado que decidió estudiar Derecho en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y posteriormente trasladó el expediente a la UNED, para luego empezar en esa misma universidad el grado en Estudios Ingleses.

Además, ha asegurado que no ha concluido dichos estudios porque su "carrera política, con responsabilidades en el Ayuntamiento de Fuenlabrada desde 2015, en la Asamblea de Madrid y ahora en el Congreso de los Diputados y el Comité de Dirección del PP" le ha ocupado demasiado "tiempo y esfuerzo".