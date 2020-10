Las personas que hayan solicitado ayudas estatales para la adquisición de un vehículo del plan Renove podrán cobrar a partir de este martes 20 de octubre. El objetivo es claro: hacer que los vehículos eléctricos despeguen en un momento en el que la Administración debe acompañar a toda la cadena de valor en su transición.

El Gobierno aprobó a principios de julio el plan Renove, que contempla ayudas públicas de entre 400 y 4.000 euros en función de la eficiencia del vehículo, además de 500 euros adicionales para casos de movilidad reducida, rentas bajas o si el coche que se entrega para achatarramiento tiene más de 20 años (para optar a la ayuda hay que entregar un coche de, al menos, 10 años).

El plan Renove ya ha acogido más de 110.000 operaciones, y está dotado con un total de 250 millones de euros. Las ayudas pueden solicitarse con carácter retroactivo para compras hechas desde el 16 de junio. No obstante, los compradores, sean empresas o particulares, aún no han podido cobrarlas al no estar habilitado el sistema previsto para ello. Según informa la Agencia EFE, este sistema debería estar activo desde septiembre.

Por el contrario, sí se han podido beneficiar del descuento al que se comprometieron los concesionarios, proporcional a la ayuda estatal. En los anteriores planes de ayudas para la renovación del parque móvil, denominados PIVE, el concesionario adelantaba la ayuda estatal al comprador y tramitaba posteriormente su cobro. Sin embargo, este sistema no se ha podido replicar ante la falta de "pulmón financiero", como apunta EFE, que presentan fabricantes y distribuidores debido a la crisis de la covid-19 y el desplome de las ventas.

¿Cuáles son las ayudas del plan Renove?

La cuantía que reciban los beneficiarios de estas ayudas estatales varía en función de la eficiencia y el etiquetado del coche en cuestión. Por ejemplo, un vehículo con etiqueta CERO recibirá una ayuda de 4.000 euros, que serán incrementados en otros 1.000 euros por el fabricante del mismo.

Si el vehículo no es CERO, sino ECO (los modelos híbridos) —y tiene etiqueta A—, la ayuda será de 1.000 euros. Por otro lado, si la etiqueta es B, la ayuda será de 600 euros. Aun así, como en el caso anterior, el fabricante incrementará dicha ayuda en otros 1.000 o 600 euros, dependiendo de nuevo del etiquetado.

Por último, los coches gasolina y diésel con etiqueta C (de menos de 120 gramos de CO2) obtendrán una ayuda de 800 euros si la etiqueta energética con la que cuentan es con la A; si su etiqueta es la B, la ayuda será de 400 euros.

A esto se le suman otras variables que pueden ayudar al solicitante a percibir más dinero. Por ejemplo, si el consumidor gana menos de 1.500 euros al mes o tiene movilidad reducida, recibirá una nueva ayuda de 500 euros.

También hay que tener en cuenta que los vehículos que se podrán adquirir con estas ayudas serán los que hayan sido matriculados a partir del 1 de enero de 2020, tanto nuevos como usados. Además, tienen un precio límite: el coche que se quiera comprar no puede superar los 35.000 euros, tope que se podría ver incrementado hasta los 45.000 euros en caso de ser personas con movilidad reducida o de querer un vehículo con etiqueta CERO.

También hay límites en la cantidad de vehículos que se pueden comprar: uno por beneficiario en el caso de personas físicas y 30 para personas jurídicas. Como mencionábamos antes, el vehículo del intercambio debe tener diez años o más de antigüedad.

No obstante, si se trata de un vehículo comercial ligero, la antigüedad se reduce a un mínimo de siete años. En ambos casos se debe tener la ITV en vigor. Junto con eso, hay que tener en cuenta un último detalle: la ayuda del plan Renove no será compatible con el plan MOVES, y deberá ser incluida en la renta.

Calcula cuánto te ahorras con el cambio de coche

¿Estas pensando en solicitar el plan Renove? A través de cuatro preguntas, esta calculadora de laSexta.com te indica el importe de la subvención que te corresponde teniendo en cuenta qué tipo de comprador eres, qué vehículo quieres comprar, su etiqueta ambiental y cuánto consume. Basta con que introduzcas los datos para hacer el cálculo: