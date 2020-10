La presidenta de la Comunidad de Madrid ha concedido una tensa entrevista a la periodista y presentadora de Telenoticias de la cadena 'Telemadrid', Silvia Intxaurrondo, a propósito del nuevo hospital que está construyendo el Gobierno de la región en Valdebebas. Intxaurrondo le ha preguntado por la contratación de personal sanitario en dicho centro hospitalario.

"Estamos ahora mismo con esa contratación. Lo que se está viendo, sobre todo, es un refuerzo que venga de otros hospitales", ha apuntado Díaz Ayuso. La periodista le ha vuelto a preguntar si el Gobierno de la Comunidad tiene pensado contratar a profesionales sanitarios para que trabajen en este hospital, a lo que Ayuso ha respondido: "Lo que va a haber es una reorganización de efectivos sanitarios para que se pueda. no va a faltar nada".

Ayuso ha insistido en que "es un nuevo hospital y es una muy buena noticia", una respuesta que ha seguido sin convencer a Intxaurrondo: "No me salen las cuentas. Si coge a personal sanitario de otros hospitales y lo traslada al hospital de valdebebas...". La presidenta madrileña ha interrumpido a la periodista para afirmar que no es "la responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad".

"Yo creo que la presidenta no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material... eso no me compete", ha continuado Díaz Ayuso, que ha conluido su intervención al respecto afirmando que es una "proeza" construir "en tan solo tres meses un hospital que va a sorprender al mundo" y que ella no ha de "bajar a esa letra pequeña". Y ha añadido: "Son preguntas que no se hacen a un presidente autonómico normalmente".