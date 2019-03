El PP pide el apoyo de Rubalcaba contra el derecho a decidir

En la rueda de prensa posterior al comité de dirección del PPC, Camacho ha considerado que el discurso del Govern y de la clase política catalana "cada vez está más alejado de lo que preocupa a los ciudadanos, porque hablan sólo de lo que interesa a los políticos que gobiernan, el debate sobre la independencia y el derecho a decidir".



"Se trata de un claro divorcio entre la clase política y lo que interesa a los ciudadanos, que no es la independencia sino los problemas que tienen los catalanes por la crisis que son muy duros", ha añadi do antes de denunciar que en la legislatura anterior, "Artur Mas ya utilizó el pacto fiscal para tapar su pésima gestión, la de sus consellers mediocres y su incompetencia".

'La declaración soberanista es el primer gran fracaso de Mas y Junqueras'

En su opinión, "la presentación de la declaración soberanista que será votada en el Parlament es el primer gran fracaso de Mas y Oriol Junqueras en la legislatura, algo que demuestra que la gran mayoría de la población no desea la independencia, puesto que la mitad del Parlament quedaría fuera".



Según Sánchez-Camacho, "Mas es responsable de dividir la cámara en dos, los que son independentistas y los que no lo somos", y ha precisado que "cualquier actuación que se haga ahora para incorporar a ICV o PSC en la aprobación del documento supondrá una rebaja de los postulados independentistas que incluye el texto".



Después de advertir de que "el derecho a decidir es la excusa y el atajo para llevar a los catalanes a la independencia", ha reclamado al PSC que "no sea corresponsable de la ruptura de España", para lo cual ha querido "apelar a la responsabilidad de Rubalcaba, y dada la falta de criterio del PSC que primero dice una cosa y luego otra, le diga que no apoye el camino hacia el derecho a decidir".



"Le pido al PSOE -ha aseverado- que haga que el PSC no apoye el derecho a decidir, porque éste lleva a la independencia, y que se ponga al lado del PP en defensa de la Constitución".



A su entender, "los del PSC parecen más unos acomplejados nacionalistas que no los defensores del Estado de derecho y de la unidad de España", y "el país no está para experimentos federalistas que ya se han visto que no van a ninguna parte".



Sobre la posición expresada por el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, Sánchez-Camacho ha indicado que "aparte de que tendría que dimitir por ser el responsable de un partido que se ha financiado ilegalmente, no es un interlocutor para resolver esta cuestión porque los 13 diputados de UDC podrían impedir" que prospere el camino iniciado.



En su opinión, "si el resto de partidos quieren caer en el bucle independentista y el PSC y el PSOE se empeñan en querer hacer experimentos federales, aquí sólo quedará un partido que defiende salidas a los problemas de la gente, que es el PP". También ha considerado que el PSC "quiere ser una versión 'light' de CiU y esto es hacer el juego a los que quieren separar Cataluña de España".

Junqueras no ve necesario rehacer la declaración soberanista

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, replica al líder de UDC y portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, que él no ve "necesario" volver a empezar la redacción de la declaración de soberanía que el Parlamento catalán pretende aprobar en el pleno del 23 de enero.

"No entiendo la necesidad de volver a empezar la redacción del texto porque ya tiene el apoyo de la mayoría absoluta del Parlament", afirma en una entrevista en TVE.

Aun así, Junqueras se ha mostrado convencido de que el actual redactado puede incorporar a ICV-EUiA y la CUP si se introducen las modificaciones necesarias para atraer a estas dos formaciones que no compartían íntegramente el primer documento pactado entre CiU y ERC.

"Estamos dispuestos a ampliar consensos. Es una de nuestras obligaciones y lo haremos encantados", ha subrayado el dirigente republicano, que ha sostenido que lo importante de la declaración de soberanía es que establece el derecho a decidir de los catalanes.