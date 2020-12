La Casa Real no sería partidaria de que el rey emérito vuelva a España por Navidad, según avanza este viernes 'El País', que cita fuentes gubernamentales. Estas afirman que Zarzuela considera que un regreso de Juan Carlos I en estos momentos sería prematuro e inoportuno.

Según estas mismas fuentes, la Casa Real teme que la vuelta de Juan Carlos I pueda perjudicar a la monarquía. Ello, cuando siguen saliendo a la luz detalles sobre sus presuntos ingresos opacos y mientras el monarca intenta regularizar su situación fiscal, tras pagar esta misma semana más de 678.000 euros a Hacienda.

De acuerdo con el citado medio, el Gobierno comparte la opinión de Zarzuela, a pesar de que el Ejecutivo no se ha querido pronunciar públicamente al respecto, y cree que su regreso empeoraría la crisis institucional que pesa sobre la Corona. Además, cuando, de momento, no se han archivado aún las investigaciones que afectan al ex jefe del Estado.

El pasado lunes, el diario 'El Mundo' ya adelantaba las reticencias de la Casa Real ante la intención de Juan Carlos I de pasar unos días en Palacio con motivo de las fiestas. No obstante, 'Voz Pópuli' ya recogía que el monarca no estaría dispuesto a que su regreso perjudicara a su hijo, Felipe VI, y que no volvería sin el visto bueno del Ejecutivo y Zarzuela.

Sin embargo, según desvela hoy 'El País', algunas personas de su entorno sí le estarían animando a regresar a España, aun en contra de la opinión del Gobierno y la Casa Real. Si finalmente opta por no venir a España en Navidad, todo apunta a que lo haría a principios del próximo año.

En cualquier caso, siempre según dicho medio, que cita fuentes próximas al emérito, este se sentiría solo y aburrido en Emiratos después de varios meses en Abu Dabi, tras abandonar España el pasado mes de agosto. Por ello, querría volver ahora y pasar unos días con su familia.