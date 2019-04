Pérez Tapias: "Volvemos a los modos autoritarios por parte de la mesa del Comité Federal del PSOE"

El exdirigente de Izquierda Socialista y excandidato en las primarias a secretario general del PSOE, José Antonino Pérez Tapias, ha defendido que votará en contra de la abstención socialista en la investidura de Mariano Rajoy al considerar que es "un fraude al electorado" del partido. Además, ha estado muy crítico con la Mesa del Comité.

A través de su cuenta de Twitter ha dicho que se vuelve a "modos autoritarios por parte de la Mesa del Comité Federal".

A su llegada al Comité Federal que el PSOE para decidir la postura del partido ante la investidura de Rajoy, Pérez Tapias ha dicho que sus "argumentos" para rechazar la abstención "son los que hemos sostenido el conjunto del partido y que fueron aprobados por este Comité Federal" y ha añadido que "el 'no' al PP "debería mantenerse por activa y por pasiva".

Y esas razones pasan porque, para el miembro de Izquierda Socialista, "el PP nos lleva a situación que no es digna de nuestra democracia por su corrupción y los procesos en los que está vinculado; no ha presentado cartas de credibilidad en lo que se refiere a recortes sociales y los va a seguir haciendo y no presenta una enmienda en sus políticas autoritarias sino inmovilismo ante lo que ocurre en Cataluña".

"Son razones suficientes para no dar paso al Gobierno del PP", ha subrayado Pérez Tapias para defender su posición en contra de la abstención que, como ha recordado, "ahora propugna otro sector del partido". Frente al cambio de postura de parte del partido, el socialista ha señalado que él mantendrá su postura y ha confiado en que haya menos enfrentamiento que el vivido en el anterior Comité Federal porque en aquel, "gran parte" de los problemas vinieron "por cuestiones de procedimiento orientadas a evitar que votara la Ejecutiva aún en el desempeño de sus funciones".