Pere Navarro trata de unificar el PSC en torno al encaje de Cataluña en España

Navarro ha apelado a la "unidad de acción" frente al sector crítico del partido, que ha reclamado que en el Consell Nacional extraordinario se someta a votación una resolución propia, distinta a la presentada por la dirección del PSC, lo que evidencia la división del partido frente a la consulta soberanista.

Finalmente y según fuentes presentes en el Consell Nacional, las dos resoluciones, la de la dirección y la de los críticos, se votará de forma secreta. El líder del PSC ha recordado al sector crítico la "obligación moral y democrática" de respetar las decisiones tomadas por amplia mayoría por los militantes, y ha rechazado el "ruido permanente" porque resta credibilidad a un proyecto socialista que debe ser "firme" y tener un "rumbo claro", alejado del "callejón sin salida" que buscan el president Artur Mas (CiU) y ERC.

El primer secretario de los socialistas catalanes ha subrayado en su discurso la importancia de que el PSC adopte una "posición clara" sobre el debate soberanista, por lo que ha pedido apoyos a la resolución presentada por la dirección, que en su opinión no supone "ninguna renuncia, ninguna rectificación ni ninguna marcha atrás".

En opinión de Navarro, el PSC debe tener una posición propia y "autónoma" sobre el debate, apoyada en el proyecto federal del PSOE, y no seguir un camino "destinado al fracaso" que, a su parecer, "sólo es útil para los que quieren un portazo" de Madrid que dé alas al independentismo. "No hace tanto del plan Ibarretxe. ¿Lo hemos olvidado?", ha agregado el líder del PSC, que cree que es una obligación de su partido denunciar "el gran engaño de los que quieren llevar a Cataluña a un callejón sin salida".

Navarro ha recordado que cuando accedió al liderazgo del partido forjó una dirección con representación de las distintas sensibilidades, pero ha advertido de que "el debate libre no puede convertirse en un ruido permanente" ni la posición de la dirección sometida constantemente a una "deslegitimación" por parte de quienes no la comparten. En opinión del líder socialista, un partido no debe imponer "un pensamiento único", pero sí debe lograr una "clara unidad de acción" en un tema tan crucial para Cataluña como es el debate soberanista, por lo que ha pedido "firmeza y claridad, no para ahogar las discrepancias, sino para estar a la altura" de la responsabilidad colectiva que encarna el PSC ante la sociedad.

"Por eso he convocado el Consell", ha insistido Navarro, que ha defendido la resolución que la dirección del partido pretende hoy aprobar para fijar la posición de los socialistas frente a la votación que se llevará a cabo en el Parlament para reclamar el traspaso a la Generalitat de la competencia para convocar referendos. En ese sentido, Navarro ha afirmado que todo su partido está de acuerdo en que debe celebrarse un referéndum legal y pactado con el Estado, porque en su opinión "sin acuerdo no habrá consulta", como, a su juicio, el propio Mas ha reconocido en más de una ocasión.

El primer secretario del PSC ha proclamado que su partido no quiere separar a Cataluña de España, por lo que no dará su apoyo a "procesos que busquen el enfrentamiento" y ha defendido a los que trabajan para alcanzar un acuerdo, para que "no haya choques de trenes ni callejones sin salida". "Decidimos qué queremos, cómo lo queremos, sin engañar a nadie, sin equívocos", ha afirmado Navarro, que ha reiterado su apuesta por una reforma constitucional para construir una España federal, solución que a su parecer no será fácil pero que cuenta con el "compromiso" del PSOE.