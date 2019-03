Pep Guardiola: "Cuando hay tanta gente que lo pide, no hay leyes que lo impidan"

El ex futbolista y actual entrenador del Bayern de Munich, Josep Guardiola, ha pedido al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy que se escuche a Cataluña y reclama que haya una consulta vinculante: "Ni yo mismo puedo asegurar que Cataluña votaría a favor de la Independencia si fuese vinculante, porque hay dudas".

Guardiola ha hecho estas declaraciones tras aguardar cola y participar en la jornada del 9N en la Institución Cultural CIC de Barcelona, el mismo centro escolar de la zona alta de Barcelona donde ha votado esta mañana el alcalde de Barcelona, Xavier Trias.

"No somos cuatro personas, no es una flor de verano, simplemente son mucha gente que quiere ser escuchada. Cuando hay tanta gente que lo pide, no hay leyes que lo impidan, y el trabajo de los políticos es escuchar", ha comentado a los periodistas el entrenador de fútbol.