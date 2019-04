Zerolo, ejemplo de lucha por las libertades y los derechos civiles: "No fue un milagro, fue trabajo, trabajo y trabajo"

Pedro Zerolo fue algo más que el secretario de Movimientos Sociales del PSOE. Su lucha tenía como objetivo las libertades y los derechos civiles. "No fue un milagro, fue trabajo, trabajo y trabajo", destacó Zerolo en 2014

Fue una persona clave para impulsar el matrimonio igualitario en España. Una ley que se ha ido extendiendo por Europa con algunas diferencias. Esta semana, Italia aprobaba la ley de uniones civiles homosexuales, aunque es una ley descafeinada porque no recoge la igualdad plena.

"No es de recibo que Italia esté a la cola de los derechos LGTB. No obstante, es un paso adelante, pero es un paso que no es suficiente", declara Jesús Generelo, presidente FELGTB. Alemania ha dado otro paso, anunciar su intención de eliminar los antecedentes a personas condenadas por ser homosexuales en el régimen nazi y en años posteriores.

En España la ley de peligrosidad social, perseguía a los homosexuales durante el régimen franquista. "Mi madre me denunció a la policía por ser gay", lamenta Federico Armenteros, presidente de la 'Fundación 26 de diciembre'. Federico escapó, y a muchos de los que pisaron la cárcel se les indemnizó. "Todavía en España no se ha hecho el reconocimiento a una situación injusta", indica.

El problema ahora es otro. "Desde el Observatorio Madrileño contra la LGTBFobia llevamos registrados 70 ataques al colectivo LGTB", explica Rubén López, vocal de Delitos de Odio 'Asociación Arcópoli'. Sólo el año pasado el Ministerio del Interior registró 169 delitos de odio por orientación e identidad sexual.