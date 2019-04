Pedro Sánchez se desmarca de la candidatura de Patxi López: fuentes cercanas hablan a laSexta de "traición"

Aunque López asegura que quiere a Sánchez en sus filas: "Me gustaría sumar a Pedro y me gustaría sumar a miles". El exsecretario general del PSOE no parece estar por la labor: fuentes cercanas consultadas por laSexta, hablan abiertamente de traición porque su candidatura complica aún más que el exlider socialista vuelva a coger el coche: "Esta no es una propuesta que hago para impedir que nadie se presente a las primarias" aseguraba Patxi López.

Muchos de los que fueron 'sanchistas' se postulan para defender el proyecto del socialista vasco como Óscar López y Rodolfo Ares que, que hoy le arropaban. Algunos periódicos hablan directamente de puñalada orquestada: 'Así apuñalaron sus leales a Sánchez: la candidatura de Patxi López le deja sin espacio' titula el periódico 'El Español'.

Un entorno que diseñó el congreso exprés y una vez frustrado, recomendó a Sánchez dejar su acta de diputado para, en un futuro, recuperar el partido. Preguntado por laSexta Patxi López decía que Pedro Sánchez no se podía sentir traicionado: "Es verdad que yo le dije que su posición era difícil".

El nombre del exsecretario general no ha dejado de sonar en la presentación de la candidatura y López asegura que sí le ha tenido en cuenta: "Ayer hablé con Pedro. Tengo un absoluto respeto por él porque he compartido muchas cosas". Desde 'El Español', mantienen que Sánchez se enteró ayer por la prensa cuando el rumor ya había cobrado fuerza.