Felipe VI y el jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, van a mantener este miércoles el despacho de verano en el Palacio de Marivent de Palma, en medio de un contexto de incertidumbre por el bloqueo en la formación del nuevo ejecutivo.

El encuentro tiene lugar después del mensaje lanzado por el jefe del Estado el domingo, cuando animó a los partidos a buscar una salida que evite convocar de nuevo a los ciudadanos a las urnas el 10 de noviembre. Un gesto inusual en el monarca, tras el posado con la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Sin embargo, Sánchez no podrá contarle grandes novedades al rey. Lleva días viéndose con representantes de la sociedad civil pero, de momento, no ha hablado con Pablo Iglesias y tampoco con Albert Rivera ni Pablo Casado. La reunión está convocada a las 13.00 horas, al término de la cual, Sánchez va a ofrecer una rueda de prensa y, posteriormente, almorzará con Felipe VI.

Despacho con un presidente en funciones

La visita de Pedro Sánchez a Marivent será la primera que realice un presidente en funciones. En 2016 Felipe interrumpió sus vacaciones para ir a Zarzuela a despachar con Rajoy. En su momento tanto Casa Real y Moncloa concluyeron no era decoroso llevar a cabo esos encuentros en Palma dada la situación de desgobierno y dado que el dirigente del PP estaba en plenas negociaciones para la investidura.

Desde Casa Real aseguran a laSexta que en este caso no hay nada excepcional. Que este año Felipe VI no ha "veraneado" porque llegó a Palma pasadas las regatas, no como en 2016, y que además este miércoles tiene en la agenda la recepción con la Sociedad de Baleares con mas de 600 personas.

En 2016, cuando Rajoy estaba en plenas negociaciones para ser investido, el rey interrumpió sus vacaciones en Palma.

La última vez que el líder del PSOE compareció ante los medios fue el pasado día 1 para informar de la ronda de reuniones abierta con partidos y colectivos sociales con el fin de lograr un acuerdo programático de investidura "a la portuguesa", con el apoyo externo de otras fuerzas progresistas. Sánchez ha apostado por esta vía tras descartar un gobierno de coalición con Unidas Podemos tras el fracaso de la investidura.

Sánchez sigue con la ronda de contactos

Antes de volar a Palma, Sánchez va a proseguir en Madrid esos contactos con un encuentro con colectivos del ámbito de la industria y el turismo, en el que va a estar acompañado por la ministra en funciones de estas materias, Reyes Maroto.

Como el pasado año, después de ver al rey, el jefe del Ejecutivo en funciones va a completar su estancia en Palma con una reunión con la presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol, en la sede del Gobierno autonómico para tratar diferentes asuntos de interés para el archipiélago.