Pedro Sánchez, a Rajoy: "¿Ha pagado los 245.000 euros de fianza que la Audiencia Nacional exige al PP por la trama Gürtel?

RIFIRRAFE ENTRE SÁNCHEZ Y RAJOY EN LA SESIÓN DE CONTROL

Pedro Sánchez ha abierto su intervención en la sesión de control al Gobierno hablando sobre la crecida del Ebro, y la gestión que el presidente ha hecho de esta crisis. Sánchez explica que el líder popular dijo que él va donde le llevan, algo que, sostiene, demuestra su falta de empatía con la gente. "Tenemos un presidente del Gobierno que no sabe a dónde va y lo que es más grave, tenemos un presidente al que no le interesa el sufrimiento de la gente, por eso todavía no se ha reunido con los afectados de la ribera del Ebro", sentenciaba el líder socialista, que ha hilado su argumento con el caso Gürtel, explicando que el presidente elude los problemas como sucede en la trama que afecta al Partido Popular. "Mientras usted calla tenemos un ministro de Justicia que amedranta al juez Ruz y a un ministro de Hacienda que utiliza de manera partidista a la Agencia Tributaria".