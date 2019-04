Pedro Sánchez propone blindar las pensiones en la Constitución

Pedro Sánchez ha anunciado este martes su intención de blindar el Pacto de Toledo en la Constitución para que las pensiones no puedan sufrir recortes por parte de ningún Gobierno. "Las pensiones no se pueden recortar, se tienen que revalorizar", ha dicho el presidente en la presentación del eslogan de la campaña electoral, 'Haz que pase'.

"Hay que avanzar. Queremos una España que reconozca vuestros esfuerzos y que vele por las pensiones, que garantice el bienestar de todos y que garantice también una vejez activa", ha afirmado.

Las pensiones han entrado en la precampaña electoral en los últimos días, sobre todo a raíz de una entrevista del gurú económico del PP y número cuatro por Madrid en la lista de Pablo Casado, Daniel Lacalle. El PSOE lo acusó de querer bajar las pensiones en el caso de que gane el PP por decir en esa entrevista en 'ElEconomista" que "España es el único país en que, con respecto a otros países que han estado en una situación similar, han crecido las pensiones".

Lacalle aseguró también que los demás países "las han reducido hasta el 40%": "Por tanto, el debate no es cuánto se revalorizan, sino cuánto se recortan. Un 20%, un 30% o un 40%. Todos los países que han ido por el camino impositivo han aumentado la edad de jubilación y reducido el porcentaje de reemplazo".

Tras esas declaraciones, el PSOE acusó al PP de querer bajar las pensiones un 40% y Lacalle no dudó en acusarles de "mentirosos". El audio completo de esa entrevista la ha publicado ahora el diario económico y en ella Lacalle nunca dijo que proponían recortar las pensiones: "Los países que han ido con el camino impositivo de aumentar la represión fiscal, todos han aumentado la edad de jubilación, han reducido las pensiones. Yo que no quiero que se bajen las pensiones, estoy en contra de eso, porque no funciona".

Ya hay reacciones a la propuesta de Sánchez. En 'Al Rojo Vivo', la numero 1 del PP a las elecciones al Parlamento europeo, Dolors Montserrat, ha pedido que se dejen de utilizar las pensiones" en precampaña y ha criticado que el líder del PSOE "dé lecciones, cuando él quien las congeló (las pensiones)".