Pedro Sánchez asegura que la independencia de Cataluña "no se va a producir"

Sánchez defiende públicamente a Iceta. "Gracias Miquel por tu compromiso con España y Cataluña", afirma el presidente del Gobierno.

Después de las controvertidas declaraciones sobre la posibilidad de un referéndum pactado, el líder socialista catalán es categórico: "Que ninguno os engañe. No habrá independencia, no habrá referéndum, no habrá autodeterminación".

El presidente del Gobierno asegura en Cataluña que solo hay dos opciones: "O convivencia o fractura". Insiste en su intención de diálogo, pero no descarta el presidente aplicar de nuevo el 155, si se quiebra de manera unilateral la Constitución.

En un día de campaña en Tarragona, Sánchez extrapola su discurso electoral. "Queremos una Cataluña donde quepamos todos y todas", manifiesta el líder del PSOE que, además, se compromete a blindar las pensiones: "El PSOE va a blindar en la Constitución el Pacto de Toledo".

Además, se muestra crítico con las palabras de Suárez Illana. En este sentido, señala: "Los neandertales son ellos". Sánchez dice que no entiende el foco que tiene Rivera sobre él y vuelve a arremeter contra el veto de Ciudadanos al PSOE.