El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la "máquina del fango tiene una sede social y es la Comunidad de Madrid", donde gobierna la 'popular' Isabel Díaz Ayuso. Así de tajante ha sido el jefe del Ejecutivo este miércoles en una entrevista en La hora de La 1 (TVE), donde se ha defendido de las duras críticas del PP a su Gobierno y las continuas insistencias en que convoque elecciones.

El socialista ha admitido que el PSOE en Madrid y Andalucía son "asignaturas pendientes" al ser preguntado por los malos resultados electorales en estas comunidades en las europeas del domingo. "No territorializaría tanto, pero tenemos asignaturas pendientes en algunos territorios que no hemos podido abordar porque las generales fueron justo después de las autonómicas", ha señalado.

El presidente ha defendido que "ha tenido un camino largo respecto a la investidura y después de cuatro elecciones", él centraría la "cuestión en Madrid". Para Sánchez, "la máquina del fango, estos tabloides digitales que propagan bulos y luego encuentra su brazo ejecutor en las organizaciones ultraderechistas que presentan estas denuncias falsas ante tribunales y luego son amplificadas por el PP y Vox en platós de televisión y tertulias, todo en buena medida proviene de la Comunidad de Madrid".

A renglón seguido, ha afirmado que "la sede social del fango es la Comunidad de Madrid". Después, ha cargado contra el expresidente del Gobierno el 'popular' José María Aznar porque "hace unos meses dijo 'quién pueda hacer, que haga". También ha señalado al jefe de gabinete y estratega de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez: "Una semana antes va anunciando lo que van a hacer los jueces en las causas contra mi mujer".

Y también ha subrayado que pasó lo mismo con la de "ahora de Manos Limpias contra su hermano". "Se ha atrevido en público a decir que va a ir 'palante' la denuncia contra la Fiscalía General del Estado", por revelar detalles del caso de la pareja de la presidenta madrileña, ha apuntadi. Y ha añadido: "Me parece que todo esto merece reflexión, primero de denuncia y de que el Congreso asuma su responsabilidad de impulsar una profunda regeneración democrática", ha zanjado.

Por otro lado, ha dicho que "está tranquilo" por los casos judiciales que afectan a su esposa y a su hermano, aunque ha señalado que lo lamenta por su familia, por "el coste que tienen que asumir" cuando "son profesionales honestos". No obstante, se ha mostrado confiado en que "el tiempo y el correcto funcionamiento de las instituciones pondrá las cosas en su sitio", y ha considerado que acertó con las dos cartas que dirigió a la ciudadanía para hablar de la situación de su esposa.

"Muchas veces se me ha criticado porque soy hierático, de piedra, no tengo sentimientos y tengo una imagen robotizada. Ahora el líder de la oposición dice que todo lo que hago es lacrimógeno. Tengo mis sentimientos, hay un punto de indignidad en lo que está pasando y soy consciente de por qué estoy sufriendo este ataque, hay determinados poderes que no quieren un gobierno de coalición progresista", ha declarado.