Pedro Sánchez insiste en que no buscará el apoyo de los independentistas catalanes

AFIRMA EN QUE NO SERÁ PRESIDENTE "A CUALQUIER PRECIO"

La gran pregunta es con qué apoyos quiere Pedro Sánchez llegar a presidente del Gobierno porque las cuentas, por ahora, no salen. Necesita a Podemos y la abstención de los independentistas. Sin embargo, Sánchez ha afirmado que no va a buscarles. En su rueda de prensa tras hablar con el rey, si tiene un plan, no lo ha desvelado. Ante las preguntas, la respuesta más repetida ha sido que hay que ir paso a paso. Lo único que ha repetido taxativamente es que no va a buscar el apoyo de los independentistas catalanes.