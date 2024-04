El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aportado más detalles acerca de su decisión de continuar en sus funciones y no dimitir tras cinco días de reflexión. En una entrevista en TVE, Sánchez se ha mostrado crítico contra la "máquina del fango", afirmando que no generan "crispación", sino "agresión" al adversario, en este caso él.

Sánchez ha hablado de esos cinco "gratificantes" días en los que ha "meditado mucho" si seguir o no al frente del Ejecutivo, días que empezaron el pasado miércoles con la apertura de una investigación a su esposa, Begoña Gómez, un momento que fue "la gota que colmó el vaso". "Estos cinco días han sido muy gratificantes, he logrado recibir muchísimos mensajes de apoyo, los aprecio desde el punto de vista personal. Hay mucha ciudadanía que ha decidido decir 'basta'. Han sido cinco días que no olvidaré", admite.

Fue precisamente Begoña Gómez quien primero leyó su carta y fue la primera persona que le dijo que no dimitiese como presidente. Sánchez ha comentado que necesitaba "parar" después de diez años como líder del PSOE y de cinco años como presidente del Gobierno. "Si hay una autocrítica es no haber sabido actuar antes ante esta situación", admite Sánchez.

Para Sánchez, este punto y aparte del que ha hablado en su comparecencia de este lunes desde el Palacio de la Moncloa es poner fin "al insulto" y a la crispación, avanzando que hablará con el resto de fuerzas parlamentarias, incluyendo al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para acabar con esta serie de ataques.

El presidente del Gobierno dedicado una parte importante de su intervención en señalar a aquellos "pseudo medios de comunicación" que confunden "libertad de expresión con libertad de difamación", defendiendo la "libertad de prensa". "Es muy importante que no haya confrontación, no es algo contra un poder o un medio de comunicación", asegura Sánchez, que pide que esta lucha contra el "fango" abra un proceso "transversal" en el que estén incluidos todos los actores posibles.

"No es fácil poner límite a los bulos y a la desinformación"

"No es fácil poner límite a los bulos y a la desinformación. El Gobierno hará su papel y propondremos medidas y acciones para prestigiar nuestra democracia, pero lo más importante es que la ciudadanía se mueva en su conjunto", defiende, así como su comparecencia sin preguntas desde Moncloa. "Hay que reivindicar la información como servicio público. Telemadrid se hizo eco de bulos que afectaron a responsables de gobiernos autonómicos y a mi entorno familiar", añade Sánchez.

El presidente del Gobierno también se ha pronunciado acerca de esa investigación sobre su mujer, la cual pronostica que "se archivará", añadiendo que comparecerá en las comisiones de investigación que hay abiertas en el Congreso y en el Senado. "¿Este es el país que queremos? ¿Es la democracia que queremos?", se pregunta Sánchez ante esas "falsedades" de las que dice haber sido objeto "por tierra, mar y aire".

Sánchez ha concluido su entrevista preguntándose "cómo podemos fortalecer la democracia" frente a esa "máquina del fango". "Este no es un tema mío personal (...). Llevamos diez años sufriendo campaña de acoso por tierra, mar y aire como otros. La máquina del fango tiene bien claro lo que quiere", lamenta Sánchez.

Pedro Sánchez sigue como presidente tras cinco días de reflexión

Tras el periodo de cinco días que abrió con la publicación de su 'Carta a la ciudadanía', Pedro Sánchez ha confirmado a los españoles que seguirá como presidente del Gobierno. Lo ha hecho con tres palabras: "He decidido seguir". Lo ha hecho frente al pesimismo que reinaba en el PSOE alrededor de su decisión, un clima que apostaba por una dimisión que, finalmente, no se ha materializado.

"Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar, con más fuerza si cabe, al frente de la Presidencia del Gobierno de España", ha anunciado Sánchez este lunes pasadas las 11:00 horas. Antes, Sánchez se vio con el rey Felipe VI, una decisión que muchos vieron como un gesto clave de cara a su intención de marcharse de La Moncloa, algo que no se produjo.

En esa comparecencia, Sánchez ha prometido poner un "punto y aparte" en su Presidencia, que buscará "regeneración democrática y avance en derechos y libertades", medidas que no ha concretado y que, según ha podido confirmar laSexta, se irán desgranando en los próximos días.

"Si permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. ¿Queremos esto para España?", se preguntaba Sánchez, que admitía que "necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello" antes de realizar la comparecencia que ha llevado a cabo este lunes.

Euforia en el PSOE y críticas del PP: "Es el epílogo de un pasado que vamos a superar"

La decisión ha generado reacciones totalmente contrarias en los principales partidos de España, con una sensación de alivio entre los socialistas y enfado en los 'populares'. Óscar Puente, José Manuel Albares o María Jesús Montero han sido los primeros en reaccionar a una decisión que ha mantenido en vilo a la militancia socialista.

"Hoy gana la democracia. Hoy ganan el respeto y la dignidad", ha expresado la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que Sánchez "ha dimitido durante cinco días por estrategia judicial, electoral o ambas". "Todo esto que estamos viviendo ya no es más que el epílogo de un pasado que vamos a superar", considera un Feijóo que afirma que Sánchez ha "comprado" el apoyo de sus socios.

Isabel Díaz Ayuso se ha sumado a las críticas al presidente del Gobierno, reconociendo que para ella "no ha sido ninguna sorpresa" escuchar que Sánchez continuará al frente del Ejecutivo. "Funciona con la máxima de conmigo o contra mi. Debería dar menos discursos sin periodistas y más ruedas de prensa con preguntas para dar explicaciones", añade.