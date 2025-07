Nueva estrategia de Samsung: adiós al Galaxy S26 y mayor apuesta por lo premium

El próximo mes de enero Samsung presentará su nueva gama de móviles de alta gama, los Samsung Galaxy S26. Y mientras que estaba cantado que el modelo Plus iba a desaparecer de la gama en favor de la nueva variante Edge, ahora hemos conocido otro giro de timón por parte de los coreanos. Y es que parece que harán profundos cambios más allá de este lógico intercambio de cromos, ya que precisamente el nuevo Edge, en su corta vida, ha conseguido ya mejores registros de ventas que la variante Plus desde 2021. Y habrá más cambios, que vamos a enumerar ahora.

¿Qué está tramando Samsung con su gama alta?

Pues bien, parece que la gama alta de los coreanos va a reducir su tamaño definitivamente, y no se va a conformar por intercambiar un modelo por otro, en este caso el Plus por el nuevo Edge. Las nuevas informaciones que conocemos ahora apuntan a cambios más drásticos, y a la desaparición de todo un icono de esta gama, como es el Samsung Galaxy S26, el modelo estándar, o de entrada. Y no es que vaya a desaparecer físicamente, sino que todo apunta a un cambio de denominación, que al final tendrá las mismas consecuencias en la configuración de la gama.

Según hemos podido leer en el medio Sammypolice, especializado en el universo de la firma coreana, parece que el paso por la base de datos de la GSMA ha sido el detonante de todo este cambio en la estrategia de la marca. Y es que parece que en lugar de acabar con este modelo en sí, su denominación ahora será otra. Concretamente, se ha dejado ver el modelo SM-S942U1 en esta certificación de GSMA, y lo ha hecho con un nombre revelador.

Y es que el dispositivo se denominaría Samsung Galaxy S26 Pro, y curiosamente ese modelo con el que ha pasado sería el mismo que utilizaría este modelo, y que previamente se identificaba con la variante estándar, el Samsung Galaxy S26. Por tanto, al desaparecer el modelo Plus, la gama se reconfiguraría de la siguiente manera:

Samsung Galaxy S26 Pro

Samsung Galaxy S26 Edge

Samsung Galaxy S26 Ultra

Esto respondería a una estrategia de premiumización de la gama por parte del fabricante coreano, ya que al deshacerse del modelo base, al menos en lo que a la denominación se refiere, estaría subiendo un escalón el nivel de los dispositivos. Y es muy posible que ese modelo base, ahora con otro nombre, aumente también su precio para adaptarse a estas exigencias.

Algo que reforzaría, seguramente, a los modelos FE o similares en el futuro de la compañía. Ya que gracias a ellos podrá atacar la gama media más premium, que es el perfil que siempre han ocupado estos modelos. Sin duda un golpe de timón importante en la configuración de esta nueva gama de teléfonos de los coreanos, que probablemente con estos cambios sea más premium que nunca. Un giro por parte de Samsung que tendría sentido, ya que las gamas premium cada vez se venden más, al menos en los países y regiones occidentales, por encima de la propia gama media.