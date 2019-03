Pedro Sánchez continua sin especificar la fecha de las primarias

En una entrevista que publica el diario El País, el líder del PSOE afirma que el calendario de primarias lo fijará "con el partido", pero atenderá al interés del país y no al suyo personal para escoger los tiempos. "A partir de ahí, habrá primarias abiertas. Reitera que, si gana las elecciones, mantendrá como primera medida derogar la reforma laboral y dice que el principal problema de España "es la desigualdad", por encima del debate sobre Cataluña o cualquier otra cuestión.

"Como socialista, me preocupa más la igualdad entre los ciudadanos que marcar la diferencia entre los territorios", sostiene en la entrevista, que ocupa la portada del rotativo.

Aún así, reconoce que Cataluña "ha convertido en urgente un problema que es necesario resolver", mediante una "revisión a fondo de nuestra arquitectura institucional, esto es la reforma constitucional".

Para Pedro Sánchez "no es la crisis la culpable de todo", sino "las medidas políticas que se toman para atajarla".Se pronuncia sobre el rescate financiero y reconoce que "una de las razones de la crisis de 1929 fue no rescatar bancos. Pero no se puede hacer a fondo perdido". "Vemos que la banca vende a la Sareb viviendas invendibles y, mientras tanto, hay familias que están siendo desahuciadas. He propuesto que dentro de ese banco malo, se haga un gran parque de vivienda social para esas personas. Lo que está claro es que el modelo de regulación ha fracasado. Proponemos hacer un gran supervisor del sector financiero", explica.

Al abordar el futuro de su partido, apuesta por que "el socialismo recupere su pulso modernizador, como hizo en los años ochenta Felipe González". "Soy hijo y padre de clase media, creo en el socialismo como la principal ideología transformadora y de progreso de la sociedad", confiesa. Afirma que hay tres temas a pactar con el PP, "la Constitución, que hay que reformar sí o sí", "un pacto social y político por la excelencia de la educación" y ", "afrontar un pacto energético, que es el principal fallo de competitividad de la economía española".