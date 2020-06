El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que "si está justificado que pongamos todos de nuestra parte para lograr unos Presupuestos es en estas circunstancias tan complejas y dramáticas como ha atravesado nuestro país". "Nuestros compromisos para la investidura siguen vigentes y vamos a trabajar en ellos, pero es muy importante la unidad", ha subrayado, en este sentido, el presidente.

Sánchez ha firmado que "la crisis del COVID-19 va a traer también una crisis social y económica, que algunos españoles están sufriendo" y que, por ello, "hay que poner en marcha el país". "Todos tendremos que poner de nuestro lado", ha manifestado, al tiempo que ha asegurado que "el Gobierno ha apelado siempre a la unidad salvavidas"

"Sería una muy buena noticia para el sector productivo, para el personal sanitario y trabajadores que van a sufrir las consecuencias de esta crisis el tener unos Presupuestos amoldados a la realidad económica y social", ha afirmado Pedro Sánchez, insistiendo en que "si se justifica el que podamos tener unos Presupuestos este año con acuerdos transversales es en este momento".

Así, el líder del PSOE ha destacado que se tendrán que "anteponer los intereses generales a los intereses individuales" de cada grupo político y ha expresado que el Gobierno tiende "la mano a todas las fuerzas parlamentarias dispuestas a echar una mano y a arrimar el hombro para que España salga cuanto antes de este crisis".

"Este es un Gobierno que tiene 155 escaños. Hasta 176 que es la mayoría absoluta tenemos un salto que dar, por lo que miraremos a los partidos que apoyaron la investidura de manera activa o simplemente no bloqueando", ha anunciado, destacando la importancia de que "no sobra nadie", sino que lo que "sobra es el odio". Sin embargo, Pedro Sánchez, ha asegurado que no tendrán que "renunciar a nada", sino complementarse "con otros grupos que darán sus perspectivas".

"Tenemos un Parlamento tan fragmentado y lo que la sociedad nos pide es que lleguemos a acuerdos; las circunstancias hacen que tengamos que arrimar el hombro. Hay una demanda es unidad de las fuerzas políticas y harán falta acuerdos transversales", ha insistido el presidente del Gobierno, quien ha dicho, además, que no tiene problema con que la mesa de diálogo se celebre en julio.