Pedro Duque niega haber eludido impuestos con su sociedad: "Convenía tenerla al vivir fuera de España"

ASEGURA QUE ESTUVO ALQUILADA VARIAS VECES

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha asegurado que no cometió ninguna ilegalidad en la compra de un chalé en Jávea (Alicante), que no eludió ningún pago de impuestos y que seguirá al frente del Ministerio. Duque ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la sede del Ministerio, tras publicarse 'Ok Diario' que compró una casa en Jávea a través de una sociedad patrimonial para eludir el pago de impuestos.