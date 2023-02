El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha explicado los detalles de la modificación de la ley del 'solo sí es sí' registrada en solitario en la Cámara Baja.

Tras insistir en que no se toca la definición del consentimiento ni se vuelve a la distinción entre abuso y agresión sexual, López ha asegurado a Igualdad y a Unidas Podemos que no han negociado con nadie al margen de la coalición de gobierno, "y mucho menos con la derecha", y ha confiado en un amplio acuerdo con todos aquellos que defienden la ley y quieren eliminar sus efectos no deseados.

"El PP que no pretenda darnos lecciones de ningún tipo, porque lo que no quiere es la ley", ha manifestado López junto a la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández.

El objeto de la reforma, según el portavoz socialista, es "corregir los efectos no deseados" de "una buena ley" y "acabar con la alarma social" que habían generado las rebajas de condenas a agresores sexuales. Se aumentan penas y se "acotan" las horquillas para que las condenas sean "mucho más correctas" cuando la reforma entre en vigor.

Los socialistas quieren tramitar su proposición de ley por el trámite de urgencia, lo que acorta los plazos, para que la reforma pueda salir del Congreso camino del Senado en unas tres semanas, aunque López no ha querido avanzar fechas de una posible entrada en vigor.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha puesto en valor las medidas que ha activado la ley de garantía integral de la libertad sexual para proteger de manera integral a las víctimas y prevenir y erradicar la violencia sexual, desde el ámbito educativo a la empresa.

Y ha insistido en que su propuesta de reforma de penas no cambia el nuevo modelo para juzgar las agresiones sexuales basado en la necesidad de que exista consentimiento en las relaciones sexuales. "Este escenario no va de cesiones, egos ni relatos, compartimos con mucha preocupación la alarma social y porque creemos firmemente en esta ley hay que adaptarla a lo que nos exigen los ciudadanos y el respeto a las víctimas", ha subrayado.