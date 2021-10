Los agentes sociales, tanto patronal como sindicatos, han instado al Gobierno de coalición a rebajar la tensión en el debate por la derogación de la reforma laboral. Consideran que deberían dejar de "airear sus problemas" y centrarse "en las mesas" de negociación.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha hablado de "tormenta en un vaso de agua" y ha pedido al Ejecutivo que "arregle sus diferencias y no las traslade" al proceso de negociación porque estos problemas pueden generar "problemas" en la mesa de diálogo.

Además, ha dejado claro que la posición de los sindicatos no va a cambiar y "si no hay modificaciones" en la reforma, no firmarán nada al respecto. "Los sindicatos somos como una roca, no nos van a mover. Hay una absoluta determinación", ha señalado. Tampoco, dice, iniciarán las negociaciones del principio porque ya "hay temas muy avanzados, como la derogación de la negociación colectiva".

En la misma línea se ha pronunciado Unai Sordo, el secretario general de CCOO, que ha pedido que continúen las conversaciones y que en un mes "estén corregidos los aspectos" más lesivos de la reforma de Mariano Rajoy, que han "provocado tanta precariedad".

Él también ha llamado a "rebajar la tensión" porque "se ha montado una polémica importante". En su opinión, la patronal no tiene nada que ver con este debate, sino que "son polémicas que a veces se dan y tienen que estar ya concluidas porque hay mucho en juego".

Preguntado por las exigencias europeas, Sordo ha manifestado que "todo lo que negocian es compatible con el componente que el Gobierno" envió a Bruselas. A su juicio, sobre la mesa se han puesto "cosas razonables, como que a las camareras de piso, no se les pague una miseria, o reducir la compatibilidad". Por ello, cree que "no hay incompatibilidad" con lo que España "se ha comprometido a hacer".

El presidente de la CEOE también ha hablado sobre los problemas que se están dando en el seno del Ejecutivo. En este sentido, ha señalado que "si se quiere alcanzar acuerdos y avanzar, es mejor que se trabaje en las mesas que airear los problemas". Aunque, a preguntas de laSexta, ha dicho que la patronal no entrará en los debates del Gobierno. "No voy a entrar en semánticas, vamos a hablar de las cláusulas y planteamientos", ha sentenciado Antonio Garamendi.