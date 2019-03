Pascual Vives no descarta un pacto sobre la posible condena de Urdangarin

Mario Pascual Vives, el abogado de Iñaki Urdangarin, ha afirmado que no se fía de nada hasta que lo vea por escrito, respecto a la posible petición de condena al yerno del rey por parte de la Fiscalía.

En declaraciones a los periodistas en Barcelona, Pascual Vives ha sido muy evasivo cuando se le ha preguntado por esta posible petición del fiscal: "yo hasta que no veo las cosas escritas no me fío de nada".



Mario Pascual Vives también ha sido ambiguo cuando se le ha preguntado por si hay posibilidad de que el duque de Palma devuelva el dinero supuestamente malversado para rebajar la petición de condena, ya que primero ha respondido con un "qué va, qué va", que inmediatamente ha puntualizado con: "la vida da sorpresas".



Una periodista le ha preguntado entonces si hasta el último momento se pueden valorar todas las opciones, a lo que el letrado ha respondido: "¿Ha visto qué día más bonito que hace hoy. Aprovechemos el día".



Pascual Vives ha reiterado además que la declaración como imputada de la infanta Cristina el pasado sábado fue "muy interesante" y que, tras esta comparecencia judicial, Urdangarin sigue "como siempre".



Cuando le han preguntado si tiene intención de cambiar su estrategia de defensa, Pascual Vives ha señalado que uno de los puntos que barajan es que quizás hablará menos con la prensa.