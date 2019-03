Los partidos rechazan de forma unánime el pago de sobresueldos a diputados

La exclusiva de laSexta Noticias ha provocado que el debate de los sobresueldos vuelva al Congreso. La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, ha afirmado que "es un escándalo y una información de extrema gravedad".

El doble salario de algunos dirigentes populares provoca un conflicto entre legalidad y ética. Según el régimen electoral, los parlamentarios tienen prohibido cobrar de organismos públicos. Y aunque el 80% de la financiación de los partidos es pública, técnicamente son asociaciones privadas.

El abogado Rafael Murillo, catedrático de Derecho Constitucional cree que "hay un vacío legal, por lo que yo me inclinaría más por un comportamiento poco ético". Aunque para otros, como Gaspar Llamazares, no sólo es poco ético: "Éticamente es monstruoso, y en segundo lugar, es ilegal".

El estatuto del diputado obliga a comunicar cualquier otro sueldo que reciban y pedir permiso, algo que en el caso del PP no ocurre. Que un partido pague sueldos a sus parlamentarios es una práctica poco habitual, que sólo el PP lleva a cabo. Ahora la acusación particular quiere fijar lo que ha habido de legal y lo que no.