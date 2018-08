El socialista García-Page recomienda a Sánchez convocar elecciones si su Gobierno no es viable

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en esta comunidad, Emiliano García-Page, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no "puede aparentar una fortaleza que no tiene en el Parlamento" y que si la situación del Ejecutivo se torna "inviable" habrá que convocar elecciones generales.

"Creo que el Gobierno tiene obligación de gobernar con perspectiva temporal y con vocación de aguantar, pero tengo muy claro que si la situación es inviable, imposible, tendrán que hablar los españoles. Esto no tiene vuelta de hoja, es evidente, de sentido común, así lo explicó el propio presidente del Gobierno", ha recalcado García-Page.

En su opinión, "todo el mundo es consciente" de que tras la moción de censura se abrió un escenario "que no es definitivo", sino "precario y provisional", por lo que el Gobierno "no puede intentar aparentar una fortaleza que no tiene en el Parlamento". "Ni creo que quiera", apostilla, antes de añadir que no descarta "nada" sobre un posible adelanto electoral.

Sin embargo, García-Page no se pronuncia expresamente sobre si habría que adelantar la elecciones si la presión de los independentistas a Sánchez se hiciera intolerable o si el Gobierno no puede aprobar los Presupuestos para 2019.

Ante estos escenarios, se limita a decir que "los españoles tienen que pronunciarse en el momento en que las instituciones se bloqueen" y que eso "unas veces tiene que ver con la evolución presupuestaria y otras no".

"Rajoy decía que era determinante para España un Presupuesto y luego decía que podía vivir con esas cuentas prorrogadas hasta tres años", recuerda el mandatario castellano-manchego, antes de apuntar que, de momento, no ha escuchado al presidente del PP, Pablo Casado, pedir elecciones.