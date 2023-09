Podemos e IU (Unidas por Montehermoso) y Vox han llegado a un pacto de gobierno en la localidad cacereña, que significa incorporar en funciones delegadas de alcaldía a dos concejales de la formación de Santiago Abascal, un acuerdo que ha sido rechazado por sus respectivos partidos al ser totalmente contrario a sus principios ideológicos.

Los máximos representantes de las formaciones de izquierda en la región han criticado duramente este acuerdo y han pedido una rectificación inmediata a los cinco ediles de Unidas por Montehermoso. IU se reunirá este miércoles para adoptar medidas disciplinarias, como la expulsión del partido, mientras que Podemos afirma que ninguno de los cinco concejales es militante del partido. Por su parte, el Comité Ejecutivo Provincial de Vox ha solicitado al Comité de Garantías de la organización política a nivel nacional que se inicie de inmediato un expediente de expulsión de sus dos concejales y ha cesado como portavoz local a Blanca Luz Retortillo.

En rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea, han comparecido juntos los diputados de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, coordinador regional de Izquierda Unida (IU), e Irene de Miguel, la secretaria general de Podemos en la comunidad. Macías ha rechazado cualquier pacto político con una formación en sus "antípodas ideológicas", por lo que ha pedido una rectificación inmediata, y ha advertido de que en caso de "no atender" al planteamiento de la dirección general, no tendrán "más remedio" que tomar "sanciones", que podrían comprender la expulsión de la organización política, entre otras.

"Problemas con el PSOE"

Ha explicado que la situación en Montehermoso es "complicada", pues "lo normal" sería un pacto entre PSOE y Unidas, pero "hay problemas" entre ambos grupos locales desde "hace tiempo" y "no hay entendimiento". El motivo del pacto ha sido que Unidas por Montehermoso "temía" una moción de censura y que hasta ahora "no han cambiado en su idea de que esta era la única opción que tenían", según ha detallado. Así, ha reflexionado que la política local "a veces da sorpresas", puesto que hay "factores personales" que influyen, pero hay "líneas rojas" que "no se pueden cruzar".

Para el coordinador regional de IU, la opción es "gobernar en solitario", ya que "deben" ser "coherentes", mantener su "política de pactos" y "en ningún modo" ser "flexibles" con cuestiones "de este tipo". En caso de rectificar, facilitarán que haya gobernabilidad en Montehermoso "cuanto antes", puesto que quieren que haya "estabilidad", pero "desde luego" no con una formación de "extrema derecha". En términos similares, Irene de Miguel ha reclamado a los ediles de la formación local que "recapaciten y den marcha atrás" en este acuerdo con Vox que es un partido que "pone en riesgo" la "sana convivencia en los municipios" y con el que no comparten muchos valores "imprescindibles en política".

Los de Vox serán expulsados

El pacto lo rechaza igualmente Vox, pues se ha acordado "de manera unilateral y además sin el beneplácito de la dirección provincial". El presidente de Vox Cáceres y portavoz del Grupo Parlamentario de esta formación en Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha explicado que ya han iniciado los "trámites para que esos concejales sean inmediatamente expulsados del partido". Además, como presidente provincial ha comunicado, vía misiva, a la concejala Blanca Retortillo, el cese en su labor como coordinadora de Vox en la localidad, a la espera de que el Comité de Garantías a nivel nacional "dictamine lo que crea conveniente".

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Vega, ha pedido a IU y Podemos que sean "mucho más contundentes" con sus compañeros en Montehermoso: "No vale con exigir la rectificación si no se produce se tendrán que tomar medidas mucho más contundentes". Sobre este acuerdo, el portavoz popular, José Ángel Sánchez Juliá, entiende que son las formaciones implicadas las que deben dar las explicaciones oportunas, al tiempo que ha indicado que sus dos ediles en la corporación seguirán trabajando para implementar las medidas de su programa y mejorar la vida de los montehermoseños.