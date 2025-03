Pablo Montesinos, sobre la situación de Mazón: "Barones del PP piden a Feijóo que hable con él y busque una solución"

Pablo Montesinos, periodista de 'Artículo 14', ha estado en laSexta Noticias para hablar de la situación en la que se encuentra Carlos Mazón. Para hablar, también, de cómo se están tomando en Génova la actitud del president de la Generalitat y lo que a su alrededor está sucediendo debido a su gestión tanto en el durante como en el después de la DANA.

"El entorno directo de Mazón dice que su situación política no es buena. Su entorno cercano vive unos momentos delicados. Ellos dicen que están centrados en la recuperación", cuenta Montesinos.

Y habla de un "punto de inflexión" que ha tenido lugar esta semana: "Él ha lanzado un mensaje claro, para fuera y para dentro. No piensa dimitir. Luego explica que es lo que ha pactado con Feijóo, en un mensaje directo a la dirección nacional del partido. De no me busquen otros pasos, que esto es lo acordado".

"Feijóo tiene que tener cuidado"

"El punto de inflexión empieza en el sumario. El lunes, en el desayuno informativo. En la dirección nacional sienta mal. Feijóo busca otro acto, una entrevista televisiva, porque no quería hacerse esa foto", dice Montesinos.

Porque hay varias voces dentro del PP: "Hay a quienes les gustaría que diera un paso al lado, que Catalá fuera president. Pero es Mazón el que dice que no y Feijóo tiene que tener mucho cuidado. Imaginaos que dice públicamente que se tiene que ir por el bien de los valencianos, pero él dice que no. Es otro debate, sobre el liderazgo de Feijóo".

"A cada portavoz del PP se le pregunta por Mazón"

"Los barones sí que piden a Feijóo que hable con Mazón y que busque una solución. O hay apoyo o no. O una vía para el intercambio al frente del Gobierno o no. A cada portavoz del PP que comparece se le pregunta por Mazón, y eso rompe la estrategia de Génova. Lo que no quieren en Andalucía o en Castilla y León es que en cada acto se les pregunte por él", concluye Montesinos al respecto.