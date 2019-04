Iglesias: "Si el PSOE da un paso adelante y propone algo, lo estudiaremos porque siguen dando los números"

A tres días del Comité Federal del PSOE, Pablo Iglesias anima a Sánchez a dar un paso al frente y formar un Gobierno de izquierdas. "Si el PSOE da un paso adelante y propone algo, nosotros lo estudiaremos porque siguen dando los números", destaca Iglesias a 'eldiario.es'.

En su partido dicen que las posiciones no han cambiado y que aún hay tiempo para mandar a Rajoy a la oposición. "No hay duda de nuestra disposición, la dusa es de quien se ha ido a Mojácar", indica Rafael Mayoral, secretario de Movimientos Sociales de Podemos.

Desde la formación morada apelan al PSOE a no faltar al mandato de los ciudadanos. Eso sí, sobre la base del programa socialista y no con imposiciones marcadas por otros. "El día que estábamos sentados negociando con el PSOE y el partido socialista nos anuncia que ha llegado a un acuerdo con Ciudadanos y que son lentejas y que sin nos gustan bien, y que si no nos gustan también", recuerda Carlina Bescansa.

Mientras, el secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, lleva nueve días guardando silencio. "No he tenido la oportunidad de hablar con él, le he visto que está descansando y eso está muy bien, porque cuando se descansa, se aclaran las ideas", explica José Luis Rodríguez Zapatero.

Por lo que son los presidentes autonómicos los que contestan a Podemos. "Es tan difícil o más conseguirlo que en diciembre por lo que ni debemos perder el tiempo ni engañar a la gente", declara Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha a la cadena Ser, a falta de dos semanas para la constitución de las Cortes.