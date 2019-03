Pablo Iglesias: "En política llueven hostias por todos los lados"

Pablo Iglesias le pone precio a su ambición política: "Llueven hostias por todos los lados". Pero advierte que no todo va a ser recibir: "Donde las dan, las toman". Lo ocurrido este fin de semana es un ejemplo. Al ataque del portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, Iglesias redobla tono.

Pero no sólo tiene para el PP. Iglesias ha ido a Cataluña a darse un espectacular baño de masas y a por su parte del disputado pastel catalán. No sorprendieron sus ataques a la casta: "La casta no ha entendido que España es país de países".

Pero sí su gancho directo al líder de las CUP, David Fernández, con quien se le presupone sintonía: "A mí no me veréis darme un abrazo ni con Rajoy ni con Mas. Iglesias se refiere al abrazo entre Fernández y Mas el pasado 9N.

Los aludidos respondieron de inmediato a través de Twitter: "Una abraçada @Pablo_Iglesias_ ... però en relació a comprometre's amb la celebració d'un referèndum d’independència, què? #PabloIglesiasBCN". Y hasta esa pregunta la aprovecha Pablo Iglesias para enviar el recado a Mas: "Referéndum no, proceso constituyente". Y sólo ha sido su primer fin de semana en Cataluña.