Pablo Iglesias: "Estamos contentos si los que recibían sobres en B nos insultan. Es normal, se les está acabando el chollo"

Pablo iglesias defiende que Podemos quiere ser “una palanca para el cambio político en nuestro país” y señala que, respecto a la campaña electoral, hubieran querido que “la campaña electoral fuera más largas, mientras otros llegaron con la lengua fuera”.

En relación con las implicaciones de la irrupción de Podemos en el panorama político, Pablo Iglesias defiende se agota un ciclo, “el de los partidos que han ocupado el poder en los últimos 35 años”.

"El problema no es que ardan contenedores sino que hay gente que busca comida en ellos"

"Hemos percibido muchos nervios, hemos sufrido ataques, revela la pobreza de la noción de democracia que manejan algunos", ha señalado en relación con los descalificativos recibidos por parte de los ‘políticos tradicionales’. Sin embargo, lejos de lamentar las reacciones de lo que denominan la “casta política”, Iglesias se muestra ‘comprensivo’ con estos ataques: "Estamos contentos si los que recibían sobres en B nos insultan desesperadamente, se les está acabando el chollo, es normal".

Pablo Iglesias ha remarcado que Podemos apoyará a Alexis Tsipras y a su formación Siryza, la coalición de izquierda que ha dado un vuelco político en Grecia al ganar las europeas. “Defenderemos conjuntamente que no queremos ser una colonia alemana”, defiende Iglesias.

En respuesta a una pregunta sobre su valoración de los disturbios en Can Vies, Iglesias ha destacado que "España vive una situación de drama social" y que "las imágenes de Barcelona no pueden gustar a nadie". Sin embargo, destaca que "el problema no es que ardan contenedores sino que hay gente que busca comida en los contenedores".