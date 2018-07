El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha recordado a Pedro Sánchez que la única posibilidad de que sea presidente es conformar un gobierno de coalición con Podemos y que con un acuerdo con Ciudadanos se autoexcluye de la investidura porque no tendría los apoyos suficientes.

Iglesias ha confiado en convencer a Sánchez de la necesidad de un gobierno de coalición con Podemos y se ha comprometido a no levantarse de la mesa de negociación siempre que haya esperanza de conseguirlo.

Para Iglesias, el acuerdo anunciado por PSOE y C's no puede ser un pacto de gobierno ni de investidura, porque no es real ni aunque lo ratifiquen las ejecutivas de ambos partidos ni "aunque lo ratifique el papa", ha ironizado.

Por eso, su compromiso es trabajar "hasta el final" todas las horas que sean necesarias para lograr el gobierno de cambio y es optimista ante la hipótesis de que Sánchez sea el presidente de ese ejecutivo, porque el resto de opciones -ha dicho- hacen "imposible" su investidura.

El líder de Podemos ha confirmado que en un debate de investidura su voto será no a todo lo que no sea un gobierno de cambio y de progreso y que no contempla la abstención ante un hipotético acuerdo con Ciudadanos, que, ha recordado, no garantiza los apoyos suficientes.

Iglesias ha recordado al secretario general del PSOE que su acuerdo con Ciudadanos no suma, salvo que cuente también con PP para conformar una "gran coalición", y ha mostrado su esperanza en que los militantes socialistas recuerden a su partido que no le han votado para gobernar con el Partido Popular "en diferido".

Iglesias ha hecho hincapié en que es posible un gobierno de coalición progresista de PSOE, Podemos, IU y Compromís, que abunde en las políticas sociales, objetivo para el que mantiene la "mano tendida", al tiempo que ha pedido a Sánchez que entre en razón.

El líder de Podemos ha admitido, además, que estaría incluso dispuesto a mantener su "mano tendida" al PSOE después del día 5 de marzo si Sánchez fracasa en su tentativa de ser investido presidente, pero ha advertido de que en ese caso se corre el riesgo de que el Rey proponga para ese encargo a Mariano Rajoy.

Para sustentar sus argumentos en favor de un gobierno de coalición, Iglesias se ha mostrado convencido de que partidos como ERC y DiL se abstendrían en la investidura de Sánchez para evitar un gobierno del PP, pese a que los portavoces de ambas formaciones poco antes han vuelto a condicionar su abstención a la aceptación de un referéndum en Cataluña.