Pablo Iglesias: "Un acuerdo con Ciudadanos sería un acuerdo con el PP en diferido"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, quiere pensar que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "va a preferir" formar Gobierno con ellos y con IU y no con Ciudadanos, aunque le ha advertido de que su partido no negociará nada con el PSOE si sigue apostando por un Gobierno de las "derechas".



"Deseo de corazón que apueste por un Gobierno de progreso y de cambio", ha subrayado en rueda de prensa tras reunirse una hora y cuarto con Sánchez para hablar de la posible formación de gobierno. Ha insistido, en este punto, en que Sánchez se decante "ya" entre Podemos y Ciudadanos, porque ve que es incompatible gobernar con ambos y el único gobierno "estable" puede ser un ejecutivo de "coalición" con Podemos.



"Le he dicho a Pedro que cuanto antes decida mejor", ha insistido Iglesias, que ha remarcado que su partido está demostrando "paciencia" con los socialistas. El líder de Podemos ha dicho que respeta que el PSOE se reúna con quien considere oportuno, pero si quiere contar con Podemos tiene que ser un Gobierno "de progreso" porque un acuerdo con Ciudadanos sería un pacto con el PP "en diferido".