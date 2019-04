Pablo Casado critica los "viernes electorales" de Pedro Sánchez: "Lo que quieren es financiar su campaña electoral"

Pedro Sánchez tiene 30 días para conseguir los apoyos necesarios para convalidar el decreto en la Diputación Permanente del Congreso. De momento, tiene el 'sí' de Unidos Podemos, PDeCAT y Compromís, pero le faltan dos apoyos decisivos: el del PNV y el de Esquerra. Este último partido asegura que no están negociando con ellos y que tienen que estudiar el texto. El PNV ya está en ello pero no aclara si lo va a apoyar o no.

Mientras, el PP y Ciudadanos acusan al Gobierno de utilizar las instituciones para hacer campaña. Pablo Casado ha aprovechado para rebautizar los viernes sociales de Pedro Sánchez como "electorales", tachándolos de "gran irresponsabilidad".

Toni Roldán (Ciudadanos), sobre las medidas del Gobierno: "Nos hurtan la posibilidad de negociar, poner enmiendas o tener un debate básico"

Roldán, diputado de Ciudadanos en el Congreso, también se ha mostrado crítico con Pedro Sánchez y sus "propuestas electoralistas en plan rodillo en el último minuto".