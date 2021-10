"Me alegro no tanto por lo que hemos dicho, que también, sino porque hemos vuelto a colocarnos en el centro del tablero, porque en este pueblo narcotizado hemos vuelto a hacer plas y a darle una patada al hormiguero".

Con esta frase se dirigía Arnaldo Otegi a los militantes de EH Bildu solo seis horas después de su comparecencia en Aiete en la que se dirigía a las víctimas de ETA para transmitirles su "dolor" y afirmar que "nunca debió producirse".

Según informa El Correo, en ese encuentro con las bases que fue grabado en vídeo, el coordinador general de la formación llegó a señalar que el objetivo final de la negociación con Pedro Sánchez por los PGE era sacar presos de la cárcel: "Tenemos 200 presos. Y tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los Presupuestos, los votaremos sin ningún problema. Así de alto y claro os lo decimos".

En el día en el que se cumplen 10 años desde que la banda terrorista ETA anunció el cese definitivo de "la actividad armada", este vídeo de Otegi dirigiéndose a los suyos muestra que sus palabras forman parte de una estrategia para poder negociar la salida de hasta 200 presos de la cárcel por pertenecer a ETA.

De hecho, dista mucho de las palabras de Mertxe Aizpurua en RNE, que reconoció haber tenido los primeros contactos con la coalición para tratar los Presupuestos y "pelear para que haya medidas sociales para toda la ciudadanía".

"Si no tuviéramos 200 presos, no actuaríamos del mismo modo con este Gobierno. Les diríamos: ¿qué nos das en el ámbito social y en el nacional? Y podríamos apretar más en ese terreno. Pero tenemos esa necesidad, y ellos lo saben. Es fundamental para nosotros", decía Otegi ante los suyos.

Además, llegó a decir que su intención era cambiar la ley para propiciar las salidas: "Con esos (en referencia a los presos con condenas más largas) la única opción que existe es cambiar la ley. Paro cambiar esa ley, nosotros tendríamos que obligar a un Gobierno como este a introducir un cambio legislativo que favorezca a los presos de ETA, con lo que todo eso quiere decir. Esa es la madre de todas las batallas".

El líder de la izquierda Abertzale también reconoció en ese encuentro con las bases que su intención era propiciar que el Gobierno de Sánchez continúe cuatro años más. "Sabemos quien es la alternativa (PP y Vox), pero a eso no se limita nuestro interés porque estos algún día van a llegar. Necesitamos más tiempo para preparar al pueblo porque necesitamos solucionar el tema de los presos. Necesitamos fortalecer nuestra posición".

Sánchez y su "no rotundo" a la salida de presos

Las palabras de Otegi en esa reunión con sus bases también han salido a relucir en el Congreso, donde el líder del PP, Pablo Casado, ha preguntado al presidente Sánchez si va "a sacar de la cárcel a 200 terroristas como dijo Otegi para que le aprueben los Presupuestos": "Debe romper con Bildu hoy mismo, no les debemos nada, a las víctimas les debemos todo".

El presidente ha asegurado que "es un no rotundo": "No hemos utilizado nunca el terrorismo cuando existía ETA y no vamos utilizar nunca el terrorismo ahora que no existe diez años después del fin de la violencia".

En esta línea Sánchez ha dicho no entender "cómo la derecha no siente esto como una victoria" y ha criticado que "siempre trasladan una visión amarga de fin para siempre del terrorismo etarra": "Simplemente el hecho de que usted lo plantee me llena de dolor porque sabe cómo funciona el estado social y democrático de derecho en España y lo que impera es el imperio de la ley".

Grande-Marlaska: "La ley se aplicará en todo momento"

Preguntado por las palabras de Otegi en una entrevista en TVE, el ministro Grande-Marlaska ha señalado que "nadie puede pensar que en un estado de derecho como el nuestro no se aplica la ley en todo momento".

"La ley se ha aplicado, se aplica y se aplicará en todo momento. Sobre los Presupuestos, el único compromiso y la única razón subyacente para apoyarlos es que uno este concienciado de que son los Presupuestos más sociales, los de la recuperación, los Presupuestos para el bienestar de la gente. Esa es la única premisa", ha dicho el titular de Interior.