Oscar López dice que Rajoy lleva dos años recortando derechos y ahora "recorta libertades"

Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, ha hablado sobre la ley de Seguridad Ciudadana: "Se habla de la seguridad ciudadana la que garantiza la libertad, la que garantiza la libertad en los centros de trabajo, la convivencia en los centros educativos, en nuestro ocio, en nuestro entorno, esa paz social que defendimos los socialistas en el año 82 vamos a tener que defenderla ante un gobierno que pretende poner la mordaza a los ciudadanos de este país".

También ha hablado Óscar López, secretario de Organización del PSOE: "Que después de recortar los derechos de la gente ahora también quieren que la gente no se pueda expresar, no se pueda manifestar y no pueda denunciar todo aquello que está sufriendo. Se ha dedicado la mitad de la legislatura a recortar derechos y quiere dedicar la segunda mitad de la legislatura a recortar libertades y no va a tener efecto".