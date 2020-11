El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, considera "sorprendente" la actitud de Podemos al enmendar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Ejecutivo del que forma parte, por lo que ha señalado que, si él fuera el presidente del Gobierno, "pegaría un puñetazo" en la mesa del Consejo de Ministros y daría un "aviso a navegantes".

Espera que su partido no tenga que tomar la decisión "drástica" de rechazar las cuentas públicas, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "se ponga las pilas", y le ha advertido que la negociación de los PGE "no es una subasta", hablando "con todos al mismo tiempo, a ver cuál sale más barato".

En declaraciones a la cadena Ser, Ortuzar ha alertado de que la "mano tendida" al PNV de la que ha hablado Sánchez "se tiene que demostrar". "A uno ya no le consuela demasiado que le califiquen de socio estratégico o preminente, si luego no va acompañado de hechos", ha indicado: "No es la primera vez que nos dicen esa frase desde el mismo sitio, pero los hechos no han ido acompañando".

En este sentido, se ha mostrado un "poquito mosqueado" porque, a la hora de preparar las enmiendas a los PGE, el PNV ha hecho una evaluación de los compromisos anteriores firmados hace dos y un año con el presidente del Ejecutivo, y el grado de cumplimiento "deja mucho que desear".

"Si acordamos cosas, si tendemos la mano, si firmamos, si decimos que tenemos voluntad política, pero luego los acuerdos con el PNV se pierden o cogen polvo en la mesa de los ministerios, nadie mueve los expedientes y las cosas no se hacen, si los pasos a nivel siguen estando en nuestras carreteras, y si el TAV va al tran tran, pues esas cosas nos ponen la mosca detrás de la oreja", ha alertado.

La negociación de Presupuestos no puede ser como los antiguos bailes de domingo por la tarde, en el que uno va de pareja en pareja buscando esto, buscando lo otro, hablo un poco contigo, hablo un poco con lo otro

"Nosotros somos firmes partidarios de que todas las instituciones tengan Presupuestos, pero claro, la negociación de Presupuestos no puede ser como los antiguos bailes de domingo por la tarde, en el que uno va de pareja en pareja buscando esto, buscando lo otro, hablo un poco contigo, hablo un poco con lo otro… Yo creo que ha llegado un momento en que hay que tomar posición, hay que ir en serio, hay que empezar a negociar, y hay que empezar a negociar sobre la base de las cuentas, no sobre la base de lo bueno y lo malo que sería que haya un eje u otro eje", apunta.

El papel de Bildu para Podemos

Según su opinión, "no somos suficientes, pero somos imprescindibles. En ese sentido, estamos tranquilos y, además, nosotros aceptamos el juego político de la negociación con todos los partidos, no le ponemos ninguna pega. Lo único que pedimos es clarificación y reglas de juego nítidas en las que todos estemos en igualdad de condiciones, sepamos las cosas, los márgenes que hay… Que no tengamos esa sensación de que estamos en una especie de subasta, de qué me das, qué me pides, qué te doy… y con todos al mismo tiempo, hasta ver qué sale más barato, qué sale menos gravoso a efectos de la mercadotecnia electoral..."

En cuanto al papel de Bildu en esa estrategia de Podemos, considera que el mayor beneficiario de todo este ruido mediático, "a corto plazo, es Podemos, porque de momento está saliéndose con la suya. Yo creo que Podemos lo que ha pretendido es arrumbar cualquier posibilidad de acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, no porque en la negociación presupuestaria estén en la antípodas sino porque no vaya a ser que hablar y pactar con Ciudadanos le empiece a gustar al Gobierno, al PSOE perdón, y el PSOE empiece a virar la orientación y Podemos se quede fuera de cara a una próxima legislatura"