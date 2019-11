El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, se ha disculpado tras acusar a laSexta de organizar la reprimenda de una víctima de violencia machista tras su discurso negacionista en el Día Internacional contra la Violencia de Género, el lunes en el Ayuntamiento de Madrid.

Ortega Smith, tras el Pleno municipal en la capital este martes, se ha acercado a nuestra compañera, a la periodista de laSexta que cubrió el acto, Ángela Vera, para disculparse personalmente, y fuera de las cámaras le ha dicho que ha sido un malentendido. Según le ha explicado, le dijeron que la habían visto hablar con la mujer antes de los reproches, pero que le habían dado mal la información.

El político, en una entrevista anoche en Intereconomía, aseguró que los "responsables de comunicación" de Vox le "confirmaron" que "periodistas de laSexta habían estado hablando previamente con Nadia Otmani", la mujer que le increpó a gritos cuando pronunciaba su discurso.

Ortega Smith dijo que el equipo de laSexta estuvo "preparándola y acercándola precisamente al pasillo cuando había otras personas en silla de ruedas que estaban en la parte de atrás de este salón de actos".

El concejal de Vox acusó a laSexta de colocar a la mujer justo a su lado y de organizar un "montaje".

"A esta persona la trajeron y le pusieron la silla justo al lado mío para que, cuando yo terminara la intervención, le tocara el turno a ella para hacer aquello", ha señalado.

Unas acusaciones falsas que desde el primer momento negó Ángela Vera, que escribió esto en su cuenta de Twitter: "No, no fue una película. Fue tan triste como real. Respuestas con argumentos, sí. Mentiras, no".

Este martes, Ángela Vera le ha preguntado al dirigente de Vox por esas falsas acusaciones y Ortega Smith, señalándola con un dedo, le ha insistido en que ella habló con la mujer.

Efectivamente, la periodista habló con Nadia Otmani después de que se produjera el incidente, como hicieron prácticamente el resto de medios de comunicación.

Poco antes, Antonio García Ferreras respondía al concejal Ortega Smith en Al Rojo Vivo: "Ortega Smith es un mentiroso, un gran mentiroso y lo saben todos los miembros de Vox que estaban presentes. Pero claro, aplican el manual Donald Trump y después de quedar en evidencia ante el dolor de una mujer como Nadia, arremeten primero contra ella y después contra laSexta", ha añadido el presentador.

Durante su intervención, Ferreras también ha señalado que para Javier Ortega Smith es "imposible de comprender que una mujer como Nadia tenga la valentía de plantarle cara sin necesidad de ser impulsada".

"El sufrimiento y el valor de Nadia es tan de verdad que a Ortega Smith le resulta incomprensible. Y su reacción ha sido mentir una vez mas", ha sentenciado.

Así fue la reprimenda de Nadia Otmani contra Ortega Smith

En el acto institucional por el Día Contra la Violencia Machista en el Ayuntamiento de Madrid, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith hizo un criticado discurso en el que atacó con dureza a la ley contra la violencia de género, que calificó de "discriminatoria" e "injusta".

Unas palabras que desataron la rabia de Nadia Otmani , una víctima de la violencia machista en silla de ruedas por defender a su hermana de la agresión de su pareja.No se hace política con eso. "¡Qué ya nos está costando mucho!", le gritó ante los medios de comunicación. En el siguiente vídeo puedes ver el momento.