La Policía detiene a decenas de personas por el presunto fraude en los cursos de formación en Andalucía

La Policía Nacional ha iniciado una operación en Cádiz, Málaga y Almería denominada 'Edu Costa' en la que tiene previsto realizar decenas de detenciones en relación con la investigación por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación.



Fuentes de la investigación han informado de que se trata de la continuación de la operación Edu, que está siendo desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional y que se puede prolongar varios días con arrestos y registros.



La exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez figura entre las personas imputadas dentro de la operación, en la que la Policía Nacional investiga supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación.



Fuentes de la investigación han señalado que Pilar Sánchez, condenada a dos años de prisión por desviar fondos del Plan E para el pago de gastos corrientes municipales y recientemente juzgada por supuestas irregularidades en la adjudicación de una ayuda a una empresa, ha sido imputada por los investigadores de la operación 'Edu Costa', aunque no ha sido arrestada.