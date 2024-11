La oposición valenciana también pide la dimisión de Mazón: "No está a la altura"

Miles de valencianos se han echado a la calle este sábado para protestar contra la gestión que hizo la Generalitat de la DANA del pasado 29 de octubre, que asoló varios municipios de la Comunidad Valenciana; y para pedir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón.

En dicha manifestación también ha estado presente la oposición valenciana, que también han pedido la dimisión del president. Joan Baldoví, portavoz de Compromís, ha señalado que Mazón "no está a la altura del cargo".

"No supieron estar el día de la tragedia, pero sobre todo no saben estar los días posteriores a la tragedia. Que la administración se ponga las pilas, que el señor Mazón dimita de una vez por todas porque ha demostrado que no está a la altura del cargo", ha asegurado durante la protesta.

En una línea parecida se ha manifestado José Muñoz, miembro del PSOE valenciano, que ha señalado que Mazón está más preocupado por "salvarse políticamente": "Es un president que no está preocupado por solucionar el problema, sino por salvarse políticamente. No está a la altura del cargo. No lo estuvo en el momento en el que sucedió la tragedia, que estaba ilocalizable y no estuvo a la altura de la responsabilidad y lo estamos viendo en este mes desde que ha pasado el trágico suceso. Es hora de que Mazón deje de ser el presidente de los valencianos".