La oposición pide al PP frenar el rodillo parlamentario tras la "pérdida de legitimidad" el 24M

Todos los partidos de la oposición han coincidido hoy en que tras la "debacle" electoral sufrida por el PP el pasado domingo el Gobierno debería hacer una reflexión y al menos paralizar la aprobación y tramitación de las más de 40 leyes que tiene previsto sacar adelante de aquí a final de año.

Una petición que ha formulado, entre otros, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, quien en rueda de prensa en la Cámara Baja ha considerado que el Gobierno no puede seguir adelante "con la apisonadora" aprobando leyes y acelerando los trámites de diversos proyectos tras el mensaje que le han trasladado los ciudadanos en las urnas.

Hernando ha ironizado respecto a la necesidad de que el PP haga autocrítica y las palabras del presidente en funciones de Castilla y León, el popular Juan Vicente Herrera, quien ha asegurado que le diría al presidente del Gobierno: "Mírate al espejo y respóndete a ti mismo".

"Si como dice Herrera Rajoy se mira al espejo, se pega un susto, porque se daría cuenta de lo que han dicho los electores; si Rajoy se mira al espejo se asusta y no digo que salga corriendo pero al menos tendría que retroceder una gran parte de las reformas que ha llevado a cabo esta legislatura", ha dicho el portavoz socialista.

Lo que sí cree Hernando es que los resultados electorales pueden influir en el Gobierno, ya que ha recordado que, aunque Rajoy no vaya a hacer cambios, ya se ha avanzado la salida del ministro de Economía y del titular de Educación, y otros como el de Hacienda, Cristóbal Montoro, no se van porque los socialistas le piden su dimisión. Según Hernando, si no fuera por eso, Montoro se iría.

"Rajoy puede no hacer cambios, pero es evidente que el Gobierno está en desbandada y, sin duda, tras este desastre electoral la desbandada será más grande", ha vaticinado el portavoz socialista, quien ha recalcado que ante el resultado electoral el PP "tiene que pisar el freno en la tramitación" de leyes como la del aborto o la reforma local. No obstante, a la pregunta de si ve necesario un adelanto electoral, Hernando se ha limitado a recordar que la convocatoria de comicios es potestad del Gobierno, que aún tiene la legitimidad que le dieron los electores hace cuatro años.

En eso no coincide con la Izquierda Plural, grupo que ha pedido a Rajoy que dimita, que dé la palabra al pueblo y convoque elecciones. Tanto el portavoz de IU, Jose Luis Centella, como el de ICV, Joan Coscubiela, han insistido en que el presidente "no puede cargarse la esencia de la democracia" y continuar aprobando leyes con su "mayoría absolutista" tras la perdida de legitimidad que le han "atizado" las urnas.

A Izquierda Unida le preocupa poco que Rajoy realice o no cambios en su partido, pero sí ve preocupante que siga avanzando en sus políticas para "dejar las cosas bien atadas", como "Franco", ha subrayado Coscubiela.

Según Centella, el Gobierno carece de "legitimidad" para seguir manteniendo esa mayoría absoluta que ha sido "desautorizada" una vez más, al igual que lo fue en los comicios europeos y luego los andaluces. "Los ciudadanos han castigado los recortes y la corrupción del PP y el PP se hace el sordo y quiere aprobar más de 40 leyes" antes de que acabe la legislatura, ha denunciado Coscubiela, quien sostiene que en muchos países esto provocaría la convocatoria de elecciones.