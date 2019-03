Aguirre "bromea" sobre su futuro: "¿Por qué voy a descartar pelear por Moncloa?"

¿ESTÁ A PUNTO DE LLEGAR EL POSMARIANISMO?

Esperanza Aguirre sorprende a compañeros y a rivales insinuando la posibilidad de presentarse como candidata a presidir el Gobierno, una posibilidad que, citando al propio Mariano Rajoy, dice no descartar. "¿Por qué voy a descartar? Rajoy tampoco descartó convocar las elecciones para el 27 de septiembre", ha dicho. Desde Génova, Carlos Floriano no ha querido comentar estas palabras de la presidenta del Partido Popular madrileño. Tras el revuelo, Aguirre ha optado por asegurar que no hablaba en serio.