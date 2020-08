Los contagios de coronavirus continúan disparándose en nuestro país. Así lo reflejan los datos del Ministerio de Sanidad, que ha registrado en las últimas 24 horas 3.650 positivos en COVID-19. Este nuevo balance supone 300 casos más que los detectados este jueves y eleva a 386.054 los pacientes infectados durante toda la pandemia.

En cuanto al número de víctimas mortales, este viernes se han registrado 25 respecto al día anterior y ya son 28.838 las personas que han fallecido víctimas del virus. Además, en los últimos siete días se han dado 1.467 hospitalizaciones en nuestro país y 93 ingresos en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Por comunidades autónomas, Madrid continúa siendo la más afectada. Solo en dicha región, en las últimas 24 horas se han dado 1.199 positivos en COVID-19. De hecho, desde el Gobierno autonómico han recomendado no salir de casa si no es necesario en los barrios y municipios más afectados: Usera, Carabanchel, Villaverde, Vallecas, Usera, Alcobendas y Móstoles.

"Intentemos no aumentar nuestros contactos sociales, o por lo menos limitarlo con el núcleo familiar más estrecho", ha solicitado el viceconsejero madrileño en un mensaje en el que ha apelado a la atención y de prudencia de los ciudadanos para que se muevan solo lo necesario de Salud Pública y Plan COVID-19 de Madrid, Antonio Zapatero.

Según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad, la segunda Comunidad Autónoma más afectada, teniendo en cuenta el número de contagios actuales, es País Vasco. En las últimas 24 horas ha anotado 685 positivos en coronavirus. Le siguen Aragón, con 342; Andalucía, con 303; Galicia, con 182; y Cataluña, con 172.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ya advirtió en su comparecencia de este jueves que "las cosas no van bien" e instó a tomar conciencia de la situación porque, según explico, "el hecho de que se estén detectando los casos no implica que no haya transmisión". Así, aseguró que si "la transmisión sigue creciendo, tendremos muchos ingresados y fallecidos".