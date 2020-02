Con el lema, populares versus extremistas, el Partido Popular ataca: "¿Qué ha sucedido en las Comunidades Autónomas en las que gobiernan juntos Podemos y PSOE?". Según ellos, estampida de empresas, subida masiva de impuestos y España se rompe. Con ese panorama se han ido a Mallorca y en modo terapia, representantes de las distintas comunidades han reiterado sus argumentos con palabras clave: "radicales", "comunistas", "Venezuela". Disparando a todos los frentes, reconocían no dejarle nada a Rajoy. "Cuando le toque al presidente intervenir después de 20 intervenciones no habrá ni una sola palabra nueva, así que esperamos de la creatividad de Rajoy", ha expresado Javier Arenas. Rajoy toma nota y asume el reto y no defrauda: "Después de lo que hemos visto estos meses esto parece un reality show de 'baja estopa'". Unos ataques que no preocupan a Podemos. “Parece bastante claro quién es el rival electoral del PP, saben que podemos ganarles”, señala Iglesias. Van a ganar al PP, dicen, y por eso arremeten contra ellos.