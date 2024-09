La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado este lunes una dura advertencia sobre los posibles efectos de la distribución de inmigrantes en España. Durante una entrevista en Antena 3, Ayuso expresó su preocupación por la gestión migratoria del Gobierno central, asegurando que "repartir el problema por toda España" podría generar desequilibrios en los servicios públicos y provocar "verdaderos problemas de convivencia" en las comunidades locales.

Ayuso utilizó un ejemplo personal para ilustrar su preocupación: "Si tengo una hija de una edad determinada, quiero que salga con su falda corta si le da la gana y vivir como ha querido siempre en su pueblo. Y no que haya un choque cultural porque no hemos sabido integrar o porque no se ha hecho con equilibrio, y resulta que culturalmente han cambiado pueblos enteros de España", afirmó la mandataria.

La presidenta madrileña insistió en que España es un país libre, donde hombres y mujeres son iguales, y que se ha trabajado mucho para alcanzar este nivel de libertad. Ayuso cuestionó por qué debería perder esta libertad y costumbres, abogando por una integración efectiva de los inmigrantes que respete los valores del país.

Ayuso también lanzó críticas directas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su política migratoria, tildándolo de "inhumano" por, según ella, promover la llegada masiva de inmigrantes sin las condiciones necesarias para su adecuada integración. En particular, cuestionó la decisión del Ejecutivo de facilitar la entrada de 250.000 mauritanos, sugiriendo que el trabajo debería hacerse "en origen" para evitar un impacto negativo en la sociedad española.