Nuevas grabaciones desvelan más 'dedazos' de Aguirre en el PP de Madrid, esta vez en Leganés

Los principales protagonistas de la nueva grabación son Bartolomé González, enviado de Esperanza Aguirre, y el alcalde popular de Leganés, Jesús Gómez.

Durante la conversación, Bartolomé González deja claro que la dirección del Partido Popular de Madrid no quiere que Jesús Gómez se presente en las listas por Leganés.

El aún alcalde se inquieta, quiere saber su futuro: "quienes me echáis sois vosotros, pues decídmelo vosotros. Yo no he roto ningún plato, Bartolo".

Bartolomé González deja muy claras las reglas del juego: "este es un partido jerárquico", y por esa disciplina, hay que acatar las órdenes de Aguirre sin rechistar.

El ambiente de la reunión se calienta: el enviado de Aguirre no admite que hagan pulsos a la dirección del partido, que es la que manda. No permitirá que Gómez vaya de número dos en las municipales del 24 de mayo.

Finalmente la candidata a Leganés va a ser María Eugenia Carballedo, viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid, sin ninguna vinculación ni experiencia en la política de Leganés.

El todavía alcalde, Jesús Gómez, ha anunciado que estudia recurrir la lista de Aguirre al considerarla ilegal.