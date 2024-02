La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha avisado este miércoles al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que no son ellos quienes "tensan la cuerda" porque es el Gobierno el que "nunca ha cumplido" con los compromisos y las inversiones en Cataluña. A esto, Sánchez ha replicado que "siempre" cumple sus compromisos y asegura que desde que está en La Moncloa ha otorgado una financiación "histórica" a esta comunidad y además la ha dotado de más autogobierno al transferir nuevas competencias.

Pese a las palabras del presidente, Nogueras ha insistido en la "independencia", un sentimiento "más fuerte que cualquier propuesta" del Gobierno, según la diputada. En la sesión de control que se ha celebrado este miércoles en el Congreso de los Diputados, Sánchez ha respondido así a Nogueras, que se ha quejado de que "nunca" las personas que viven o trabajan en Cataluña cobran lo que les corresponde porque los presupuestos destinados se ejecutan den un porcentaje insuficiente.

Este rifirrafe se produce en plenas conversaciones entre PSOE y Junts para negociar la amnistía que beneficiará a los independentistas, pero ninguno de los dos ha hecho mención a este tema. En este momento, quedan dos semanas de plazo para llegar a un acuerdo, después de que la Cámara Baja ampliase el plazo hasta el 7 de marzo. Además, en la víspera la Mesa del Parlament de Cataluña admitió a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) gracias a los votos de Junts y de la CUP, más la abstención de ERC, en la que se pide a la Cámara una declaración unilateral de independencia.

"¿Cree que somos nosotros los que tensamos demasiado la cuerda?", ha preguntado Nogueras, antes de señalar que muchos desean la independencia, porque se sienten catalanes y no españoles y porque tienen "un sentimiento de pertinencia que es mucho más fuerte que cualquier propuesta que ustedes nos puedan hacer", ha enfatizado. Considera además que la independencia es "supervivencia" de todas las personas que viven en Cataluña "sean o no independentistas" porque todas se merecen "tener, como mínimo, aquello que les corresponde" y a su juicio "no lo tienen".

"Le preguntaba cómo va a convencer al pueblo de Cataluña que esta vez los Presupuestos se van a cumplir del grado de ejecución de las inversiones de Madrid es del 100%, en Cataluña solo del 60% y a la baja", ha indicado Nogueras, a lo que Sánchez ha contestado: "El Gobierno de España ha cumplido siempre con sus compromisos en Cataluña, ahí están los hechos y los datos".