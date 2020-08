Como Paloma, cada vez son más las personas que esperan su turno en el ambulatorio Doctor Luengo Rodríguez, en Móstoles. Tras el positivo de una amiga, ella tiene cita para hacerse una prueba PCR. En menos de diez minutos, llegan otras seis personas; entre ellas, una joven que afirma que "detectaron un positivo" en su empresa y les "desalojaron de la oficina".

LaSexta ha hablado también con otras personas que han acudido al centro y han incurrido en comportamientos irresponsables, como un hombre que ha afirmado haber estado "en varias fiestas", y cuya conducta le ha llevado hasta la puerta del ambulatorio, donde son varios los momentos en los que se quita la mascarilla para hablar.

En el caso de Belén, que no ha podido hacerse la prueba hoy, sí es consciente de la gravedad de la situación: "Ahora estaré confinada hasta que me den los resultados". Basta con pasear por el centro de la ciudad para darse cuenta de que no todos cumplen con las medidas de protección; no solo grupos de jóvenes, también hay adultos que no llevan la mascarilla en el parque, paseando al perro o en las terrazas.

El incremento en el número de casos es un goteo constante en esta localidad madrileña. En los últimos 14 días, se han registrado 302 casos, de los que 147 siguen activos. Están localizados en dos áreas, la zona del Alcalde Bartolomé González y Felipe II. "Ha aumentado la incidencia en estos últimos días, con gente entre los 25 y 40 años", ha explicado Isolina, enfermera del Centro de Salud Felipe II.

En la farmacia más cercana a este centro de salud han confirman a laSexta que la gente vuelve a aprovisionarse ante cualquier nuevo rebrote. "Durante esta semana, la gente ha comprado más mascarillas y geles desinfectantes", ha detallado Belén Herrea, farmacéutica. En el Hospital Universitario, el número de pacientes con COVID ha pasado de 24 a 37 en solo cinco días: del 2 al 7 de agosto.

La séptima planta, dedicada a pacientes con Covid, está prácticamente llena. "A partir del día 10 se procederá a abrir otras 14 camas en el control A que llevan un par de meses cerradas", ha apuntado Rafael Rubio, enfermero del Hospital de Móstoles y delegado sindical de MATS. Preocupa, además, la situación de las camas UCI. De las 12 de este centro, diez están ocupadas, cuatro de ellas con pacientes con coronavirus y dos a la espera de confirmación a través de la prueba PCR.

"Se ha previsto empezar a sacar pacientes de la UVI a lo largo del fin de semana a la unidad de reanimación", ha precisado Rubio. El centro valora ya, en función de los nuevos casos, la suspensión de las consultas.