Morant pide a Feijóo que destituya a Mazón y abre la puerta a una moción de censura si el PP no actúa

Diana Morant no descarta presentar una moción de censura contra Carlos Mazón por su gestión de la DANA, aunque ha invitado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a ser quien "mueva ficha" y retire del cargo al president valenciano.

Así lo ha aseverado la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia en una rueda de prensa en la que ha presentado el plan de trabajo de los socialistas valencianos para la comisión de investigación de la DANA de Les Corts.

Morant ha avanzado que los socialistas valencianos trabajarán para "reparar cuanto antes" el "fallo" del Consell y de Mazón desde día del temporal y ha asegurado que "si Mazón dependiera de nosotros, ya no sería 'president' de la Generalitat, pero el arco parlamentario es el que es".

Y, aunque no ha descartado la posibilidad de una moción de censura, Morant ha señalado que es Feijóo quien tiene la potestad para poder actuar: "No la descarto (la moción), pero yo lo que quiero aclararle a la opinión pública es que el señor Mazón está en manos del señor Feijóo y su partido. Es su partido el que no mueve ficha, es su partido el que la semana pasada volvió a refrendar a Mazón en Les Corts, junto con Vox".

"La mayoría parlamentaria en Les Corts es la que sigue sosteniendo a Mazón. Quien tiene que mover ficha y puede hacerlo es el señor Feijóo. Hay precedentes en esta Comunitat. Si no mueve ficha, nosotros lo haremos porque la situación de Mazón cada vez es más insostenible", ha concluido.